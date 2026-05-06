Cote d'Ivoire: Crise dans les fédérations sportives - Le ministre des Sports appelle les acteurs à plus de responsabilité

Adjé Silas Metch a décidé de mettre de l'ordre dans le mouvement sportif national.

Adjé Silas Metch n'aime pas ce qui se passe dans certaines fédérations. Au moment où le monde entier est braqué sur la Coupe du monde de football qui, pour la première fois, se déroulera avec 48 nations et dans 3 pays, le ministre des Sports estime que le sport, en Côte d'Ivoire, est tiré vers le bas en raison de certaines pratiques qu'on croyait révolues.

« Il y a beaucoup de problèmes de gouvernance, des conflits de personnes, parce que les textes sont constamment piétinés. Nous avons demandé au Comité national olympique de nous aider à régler ces crises. Cependant, nous avons l'impression que cette manière de procéder envenime la situation. On ne peut plus rester les bras croisés », a-t-il déclaré.

Les fédérations de taekwondo, de judo, de boxe, de tennis de table, de pirogue, de Canoë-kayak, de natation et de Rugby sont au banc des accusés. Adjé Silas Metch veut prendre ses responsabilités, mais dans le respect des règles. Raison pourquoi il appelle à une responsabilité accrue des dirigeants sportifs.

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« J'entends beaucoup de choses. Il faut que les gens retiennent que je ne roule pour personne ! Je ne suis pas devenu ministre pour me faire des amis. J'ai une feuille de route claire et je travaille pour que la Côte d'Ivoire rayonne à travers son sport. Nous savons que les fédérations sportives sont jalouses de leur indépendance. Elles doivent nous faciliter la tâche. Dans tous les cas, nous sommes dans un pays organisé et nous ne tolérerons pas le désordre », a insisté le patron des sports.

Faisant allusion à l'élection du président du Comité national olympique (Cno), il a indiqué : « Vous avez pu constater que nous ne sommes pas intervenus dans le processus, mais l'assemblée générale a été suspendue à cause d'une action en justice ».

Adjé Silas Metch, qui ne lésine pas sur les moyens pour atteindre son objectif, s'est fixé 16 chantiers prioritaires pour 2026. Il s'agit notamment de la performance. Ce chantier est axé sur la bonne préparation des athlètes pour les grands rendez-vous sportifs (La Coupe du monde 2026, Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, les Jeux africains 2027 en Égypte et les Jeux olympiques d'été Los Angeles 2028).

L'objectif est de structurer l'accompagnement des sportifs, de renforcer l'encadrement technique et d'optimiser les moyens afin d'améliorer les résultats internationaux de la Côte d'Ivoire.

Le ministère des Sports entend également se focaliser sur l'élaboration des décrets d'application de la loi relative au sport.

Pour Adjé Silas Metch, il s'agit de donner un cadre juridique plus lisible et plus opérationnel au secteur. La modernisation de la vie fédérale figure également parmi ces chantiers. Ainsi, de nouvelles conventions d'objectifs seront signées avec les fédérations sportives, afin de renforcer la culture du résultat et la transparence dans l'utilisation des ressources publiques.

« Dès notre retour de la Coupe du monde, nous nous retrouverons pour engager une réforme et moderniser le cadre juridique, financier et institutionnel pour adapter le secteur aux nouvelles réalités », a conclu Adjé Silas Metch, pour qui le sport en Côte d'Ivoire doit être un facteur de soft power.