Cote d'Ivoire: Port d'Abidjan - Deux remorqueurs de pointe pour accompagner la montée en puissance du trafic maritime

Le Port Autonome d'Abidjan poursuit sa modernisation à un rythme soutenu. Le mardi 5 mai 2026, la plateforme portuaire a franchi une nouvelle étape avec la présentation officielle de deux remorqueurs de dernière génération, destinés à renforcer ses capacités opérationnelles face à l'augmentation du trafic maritime et à l'arrivée de navires toujours plus imposants.

La cérémonie, organisée sur le site portuaire, a réuni plusieurs acteurs majeurs du secteur maritime. Parmi eux figuraient le Colonel Emmanuel Yao Coffi, Directeur des Opérations Maritimes, de la Sécurité et de l'Environnement du port, représentant le Directeur général par intérim, ainsi que des responsables de groupes partenaires tels que BOLUDA Towage et Africa Global Logistics. Cette mobilisation témoigne de l'importance stratégique de cet investissement pour l'économie portuaire ivoirienne.

Acquis par la Société ivoirienne de remorquage et de sauvetage (IRES), filiale de BOLUDA Towage, ces deux remorqueurs de type ASD, baptisés VB KUDU et VB NYALA, ont été construits en 2025 par le groupe néerlandais Damen Shipyards Group, reconnu mondialement pour son expertise dans la construction navale. D'une longueur de 22,81 mètres chacun et développant une puissance de 3 806 kW, ces navires affichent une capacité de traction de 70 tonnes, leur permettant d'intervenir efficacement auprès des porte-conteneurs de nouvelle génération.

Grâce à leurs performances techniques avancées, ces équipements contribueront à améliorer significativement la précision des manœuvres portuaires, tout en réduisant les risques liés à l'accostage et au départ des navires. Ils participeront également à fluidifier le trafic maritime, un enjeu majeur dans un contexte de croissance continue des échanges commerciaux.

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Pour les autorités portuaires, cet investissement répond à une exigence stratégique : maintenir la compétitivité du port d'Abidjan dans un environnement régional et international de plus en plus concurrentiel. En renforçant la sécurité des opérations et la qualité des services offerts aux armateurs, ces nouveaux remorqueurs s'inscrivent dans une vision de développement durable et d'excellence opérationnelle.

Avec cette acquisition, la flotte de l'IRES atteint désormais douze remorqueurs, dont dix basés à Abidjan. Cette capacité accrue permet d'assurer une assistance permanente aux navires, de jour comme de nuit, garantissant ainsi une continuité des opérations et une meilleure gestion des flux maritimes.

Au-delà de l'aspect technique, l'arrivée de VB KUDU et VB NYALA illustre la volonté du Port autonome d'Abidjan de consolider sa position de hub logistique majeur en Afrique de l'Ouest. Dans un contexte de mondialisation des échanges et d'intensification du trafic maritime, ces investissements structurants apparaissent comme des leviers essentiels pour soutenir la croissance économique de la Côte d'Ivoire et renforcer son attractivité sur la scène internationale.