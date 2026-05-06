Cote d'Ivoire: Taabo - Le nouveau sous-préfet Kouamé Djahan Norbert prend officiellement ses fonctions

6 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le nouveau sous-préfet de Taabo, Kouamé Djahan Norbert, a officiellement pris ses fonctions le mardi 5 mai 2026, en présence du préfet du département de Taabo, André Martin Kakou Brou.

Anciennement sous-préfet d'Oghlwapo, Kouamé Djahan Norbert succède à ce poste à Mme le sous-préfet Traoré Mariam, appelée à servir à Jacqueville.

À l'occasion, le préfet André Martin Kakou Brou a félicité Mme le sous-préfet pour les efforts consentis en faveur de sa circonscription administrative durant ses six années de service. Aussi a-t-il rassuré les populations quant à la capacité du nouveau sous-préfet à poursuivre l'oeuvre entamée.

Prenant la parole, Mme le sous-préfet Traoré Mariam a exprimé sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, aux autorités administratives ainsi qu'aux populations de Taabo, pour le soutien constant dont elle a bénéficié.

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Pour sa part, Kouamé Djahan Norbert a exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités pour la confiance placée en lui. Il a pris l'engagement de travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs locaux afin de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le développement de cette circonscription administrative.

Il a également exhorté ses collaborateurs à une synergie d'actions pour la réussite de leur mission collective. « Je vous exhorte au travail, et surtout au travail bien fait », a déclaré le nouveau sous-préfet de Taabo.

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