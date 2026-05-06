Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Le député Léandre Koffi en tournée de gratitude, entre reconnaissance et appel à l'unité

Le député de la circonscription 052 de Yamoussoukro sous-préfecture, Kossou commune et sous-préfecture, Léandre Kouakou Kouhouré Koffi, poursuit activement sa tournée de remerciements entamée le 24 avril 2026 à Kroukroubo. Le week-end des 2 et 3 mai, l'élu est allé à la rencontre des populations de Duokro, Abakro, Tchedjebo, Diomandekro, Subiakro et Zatta, où il a reçu à chaque étape un accueil chaleureux et mobilisateur.

Accompagné de son équipe de campagne, Léandre Koffi a tenu à exprimer sa profonde gratitude à ses électeurs pour la confiance placée en lui. « Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Mais grâce à votre soutien indéfectible, nous avons remporté la victoire. Je suis venu vous dire merci. Vous et moi, c'est une famille », a-t-il déclaré à Abakro devant une foule acquise à sa cause.

Au-delà des remerciements, le parlementaire a saisi l'occasion pour délivrer un message fort en faveur de la cohésion sociale. À Duokro comme dans les autres localités visitées, il a appelé les filles et fils du District autonome de Yamoussoukro à l'unité et à la solidarité pour bâtir une région prospère. « L'essentiel pour moi, c'est d'être ensemble », a-t-il insisté, mettant l'accent sur l'importance du vivre-ensemble.

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Léandre Koffi a également réaffirmé son engagement en faveur du développement socio-économique, notamment au profit des femmes et des jeunes. Il a promis de mobiliser des ressources pour accompagner leurs initiatives et soutenir leurs projets générateurs de revenus. À Diomandekro, il a plaidé pour une société plus équitable, fondée sur le mérite. « Être né dans une famille modeste ou en milieu rural ne doit pas être un frein. Nous travaillerons à vous donner les moyens de réussir », a-t-il affirmé, s'adressant particulièrement à la jeunesse.

Par ailleurs, devant ses parents de Tchedjebo, l'élu a évoqué les démarches entreprises auprès des autorités en vue de la libération des jeunes arrêtés à la suite des événements du 20 octobre 2025, réitérant son engagement à défendre leurs intérêts.

Enfin, de Subiakro à Zatta, Léandre Koffi a renouvelé son appel à la cohésion des cadres de la région, exhortant chacun à oeuvrer dans l'intérêt collectif. « Nous avons une boussole, celle du père fondateur, que nous devons préserver et honorer », a-t-il conclu.

À travers cette tournée, le député entend consolider les liens avec ses bases et poser les jalons d'un développement inclusif et durable pour Yamoussoukro.