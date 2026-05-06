Cote d'Ivoire: Kundé 2026 - Roseline Layo et Barsa 1er à l'assaut de Ouagadougou pour hisser haut le drapeau ivoirien

La scène musicale africaine s'apprête à vibrer au rythme des Kundé 2026, un rendez-vous majeur qui célèbre cette année son 25e anniversaire. Prévue le vendredi 8 mai 2026 à 19h30 dans la prestigieuse salle des banquets de Ouaga 2000 à Ouagadougou, la cérémonie s'annonce comme un moment fort pour la musique burkinabè et sous-régionale. Initialement programmée en avril, cette grande messe culturelle a été décalée en raison de la tenue de la Semaine nationale de la culture (SNC), organisée du 25 avril au 2 mai à Bobo-Dioulasso.

Au-delà de la célébration, cette édition revêt un caractère particulier, marquant un quart de siècle d'existence pour les Kundé, qui se sont imposés au fil des années comme une référence incontournable dans la promotion de la musique africaine. Lors de la conférence de presse tenue le 9 avril 2026 à Ouagadougou, le Commissariat général a dévoilé une sélection riche et diversifiée. Au total, dix prix principaux et cinq prix spéciaux seront décernés, récompensant les talents les plus marquants de l'année écoulée.

Le prestigieux Kundé d'or, distinction suprême, mettra en compétition trois figures montantes de la musique burkinabè : Privat, Reman et Tanya. Leur sélection repose sur des critères rigoureux, incluant la qualité artistique et technique de leurs oeuvres, leur succès commercial ou médiatique, ainsi que leur capacité à innover et à progresser. Ces artistes devront également justifier d'une production récente, diffusée entre le 1er mars 2025 et le 28 février 2026, et démontrer un engagement constant dans la promotion de leur carrière. L'un d'eux succédera à Floby, sacré en 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Si le Kundé d'or reste une affaire nationale, la compétition s'ouvre largement à l'international, et la Côte d'Ivoire y occupe une place de choix cette année. La chanteuse ivoirienne Roseline Layo figure parmi les nominées dans la catégorie Meilleure artiste d'Afrique de l'Ouest. Elle devra se mesurer à des concurrentes de taille, notamment la Guinéenne Djelykaba Bintou et la Malienne Malakey. Cette nomination témoigne du rayonnement croissant de l'artiste sur la scène ouest-africaine.

Dans une autre catégorie, Barsa 1er portera également les couleurs ivoiriennes en lice pour le Kundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso. Il affrontera deux artistes béninois, Commandant La Joie et Deodat C. Une opportunité pour lui de confirmer son ancrage dans le paysage musical burkinabè et de renforcer sa notoriété au-delà des frontières ivoiriennes.

Le Commissaire général des Kundé, Salfo Soré, s'est réjoui de la dynamique actuelle du secteur musical. Il a salué l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes, marquant ainsi un tournant dans l'histoire de la compétition. « Il y a 25 ans, les mêmes visages revenaient régulièrement. Aujourd'hui, une nouvelle génération s'impose progressivement. Le flambeau est en train d'être transmis », a-t-il souligné, mettant en avant la vitalité et le renouvellement de la scène musicale.

Malgré les défis, notamment financiers et sécuritaires, les organisateurs restent déterminés à maintenir cet événement emblématique. Jah Press a insisté sur la résilience nécessaire pour préserver les Kundé, considérés désormais comme un pilier du patrimoine culturel burkinabè. « Nous faisons face à des contraintes liées à la crise sécuritaire, mais nous devons continuer. Les Kundé constituent une référence en Afrique et figurent parmi les rares compétitions musicales organisées de manière continue depuis plus de 24 ans », a-t-il affirmé.

À quelques jours de la cérémonie, l'attente est à son comble. Pour les artistes ivoiriens en lice, l'enjeu est double : décrocher une distinction prestigieuse et confirmer la place de la Côte d'Ivoire comme l'un des leaders de la musique en Afrique de l'Ouest. Rendez-vous est donc pris à Ouagadougou pour une soirée qui promet d'être riche en émotions et en performances.