Afrique de l'Ouest: Awards de l'élevage et de l'aquaculture 2026 - Voici la liste des prix à décerner

Autour du thème « Financement bancaire, moteur de croissance et de compétitivité des filières agropastorales et aquacoles en Afrique de l'Ouest », la première édition des « Awards de l'élevage et de l'aquaculture (Awards Elaq) » se tiendra du 31 août au 2 septembre 2026 à Abidjan.

Tous les acteurs du secteur, issus des 16 pays de la sous-région, notamment les États de la Cedeao, de l'Aes ainsi que la Mauritanie, seront en compétition. Pour participer, les candidats doivent s'inscrire sur le site : www.elevages.org.

Les prix régionaux à décerner sont :

1- Eleveur de Bovin-viande

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

2- Eleveur de vache laitière (Bovin-lait)

3- Eleveur de mouton-chèvre (Ovin-Caprin)

4- Eleveur de poulet de chair

5- Eleveur de poule pondeuse

6- Eleveur d'autres volailles

7- Eleveurs de porc

8- Apiculteur miel

9- Eleveur d'autre Elevage

10- Aquaculteur (Tilapia)

11- Provendier-Aliment de Volaille

12- Provendier-Aliment de Ruminants

13- Provendier-Aliment de Porc

14- Provendier-Aliment de Poisson

15- Fournisseur d'autres intrants, d'infrastructure & équipement-volaille

16- Fournisseur d'autres intrants, d'infrastructure & équipement-ruminants

17- Fournisseur d'autres intrants, d'infrastructure & équipement- porc

18- Fournisseur d'autres intrants, d'infrastructure & équipement- poisson

19- Fournisseur de service et de maté, d'hygiène, bio-sécurité, santé et bien-être animal

20- Politiques nationales de développements de l'élevage et de l'aquaculture (pour les pays).

Ce projet, organisé par elevages.org en association avec l'Association des banques et établissements financiers, a pour objectifs : la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest, la réduction des importations massives de produits alimentaires, la création de millions d'emplois pour les jeunes et les femmes, ainsi que le financement bancaire du secteur de l'élevage et de l'aquaculture.

Notons que, pour cette première édition, les champions seront désignés par leurs pays respectifs pour représenter leurs nations lors de la grande finale régionale à Abidjan.

Dès la seconde édition, les compétitions nationales se dérouleront dans chaque pays avant la phase finale régionale. Après l'édition en Côte d'Ivoire, l'événement adoptera un principe de rotation entre les pays participants.