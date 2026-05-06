Sénégal: e-DRHsanté, un levier de modernisation administrative au service des agents de santé

Dakar — La plateforme e-DRH Santé, dédiée à la dématérialisation des actes administratifs des agents du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a été officiellement lancée mercredi à Dakar, une étape consacrant un tournant dans la modernisation de l'administration sanitaire, assurent les autorités en charge de ce secteur.

La nouvelle plateforme mise sur la rapidité, la transparence et l'efficacité, a déclaré docteur Mouhamed Ly, conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, lors de la cérémonie de lancement.

"La plateforme e-DRHsanté n'est pas un simple outil informatique, mais un symbole fort de notre engagement à bâtir une administration moderne, transparente et tournée vers l'avenir", a-t-il fait valoir, affirmant que cet outil va contribuer à améliorer les conditions de travail des agents "avec des procédures claires et accessibles".

Selon docteur Ly, la plateforme e-DRHsanté constitue par ailleurs "un maillon important" du Plan national de développement des ressources humaines en santé et action sociale (PNDRHSS) et vise à rompre avec les lenteurs administratives en adaptant le service public aux exigences actuelles.

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"Elle va permettre de simplifier les démarches, de réduire les délais et d'assurer la traçabilité et la sécurité des dossiers", a-t-il expliqué.

Il a, en outre, relevé que l'initiative s'inscrit dans la dynamique de transformation digitale du secteur de la santé, évoquant notamment le projet de dossier-patient informatisé qui vise à améliorer la prise en charge médicale.

"Le ministère innove pour mieux protéger la santé des populations", a-t-il affirmé, soulignant que la modernisation de l'administration reste un levier essentiel pour renforcer la confiance des citoyens.

Le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé, docteur Malick Diallo, a souligné, pour sa part, que la plateforme e-DRHsanté va concerner 25.000 agents, dont environ 5.000 sont directement liés à l'administration de la santé et de l'hygiène publique.

Selon lui, cinq types de documents seront concernés, dont l'attestation de non-engagement, l'attestation de travail, le certificat de travail, le certificat administratif et l'attestation de fonds. "D'autres documents seront progressivement intégrés après l'évaluation du dispositif", a-t-il ajouté.

Il a également annoncé qu'une application mobile fonctionnant hors ligne sera développée à moyen terme, afin de faciliter davantage l'accès aux services, notamment pour les agents basés dans les zones à faible connectivité.

"Aujourd'hui, des agents quittent les régions pour rallier Dakar pour des démarches qu'on peut faire en ligne en quelques minutes", a-t-il déploré, mettant en avant le gain de temps considérable permis par la digitalisation.

Il a indiqué que ses services traitent actuellement entre 10 et 20 dossiers par jour, alors que "le traitement d'un dossier prenait auparavant entre deux semaines et parfois un mois. Désormais, grâce à la plateforme, ce délai est réduit à une dizaine de minutes".

Le demandeur a également la possibilité de suivre l'évolution de son dossier en temps réel, a-t-il ajouté, signalant que les documents délivrés comportent un code QR qui permet d'en vérifier l'authenticité.

La cérémonie de lancement de la nouvelle plateforme s'est déroulée en mode comodal (présentiel et visioconférence), afin de permettre aux agents du ministère en service dans les régions médicales d'y prendre part.