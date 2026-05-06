Afrique: Une réunion de diplomates pour préparer la Journée de l'Afrique du 25 mai à Dakar

Dakar — Le groupe des ambassadeurs africains accrédités au Sénégal a organisé mercredi à Dakar une réunion de préparation de la célébration le 25 mai de la Journée de l'Afrique, a constaté l'APS.

Les ambassadeurs des pays africains en poste au Sénégal ont notamment évoqué les préparatifs de la journée de l'Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année en souvenir de la création en 1963 de l'OUA, l'Organisation de l'unité africaine devenue UA (Union africaine).

L'édition 2026 de cette journée va être précédée d'une série d'activités devants se tenir à partir du 21 mai.

Elle sera marquée par une cérémonie officielle prévue le 25 mai au King Fahd Palace, à Dakar en présence du ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a indiqué à l'APS, Luc-Jean Saint-Vito Aka-Evy, ambassadeur du Congo au Sénégal à l'issue de la réunion.

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Parmi la série d'activités prévue pour l'occasion figure une séance de dégustation des mets des différentes représentations diplomatiques, selon le doyen du corps diplomatique africain au Sénégal.

Il a assuré que l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio va animer une conférence autour du "panafricanisme".

Des ambassadeurs membres du groupe feront des témoignages en faveur du panafricanisme et des pionniers dans leurs différents pays lors de cette rencontre prévue le 21 mai, à l'Institut africain de développement économique et de planification (IDEP, anglais), de 10 heures à 12 heures.

Des matchs de football dont le lieu reste à déterminé seront organisés de concert avec les autres groupes diplomatiques, a renseigné le doyen du groupe des ambassadeurs africains accrédités au Sénégal.