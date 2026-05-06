Sénégal: Saint-Louis - Les Itinéraires artistiques ont accueilli plus de 300 artistes plasticiens en 12 ans

Saint-Louis — Le promoteur des Itinéraires artistiques de Saint-Louis (nord), Abdou Karim Fall, s'est réjoui du succès de cette manifestation culturelle inscrite à l'agenda du ministère de la Culture, laquelle a accueilli en douze ans environ 300 artistes et permis la vente d'une centaine d'oeuvres.

"Si je devais tirer le bilan, je dirais qu'en douze ans, les Itinéraires artistiques ont accueilli environ 300 artistes et permis la vente d'une centaine de leurs oeuvres", a dit l'artiste-plasticien dans un entretien accordé à l'APS.

Les Itinéraires artistiques de Saint-Louis se tiennent cette année du 2 mai au 2 juin, à travers une nouvelle formule, en lien avec le thème "Trajectoires hybrides : créer, transmettre, rayonner".

Selon Abdou Karim Fall, les Itinéraires artistiques de Saint-Louis ont aidé beaucoup de jeunes plasticiens à se faire un nom, à échanger entre eux, à voyager et à vendre leurs oeuvres.

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"De jeunes artistes y ont été initiés et ont fini par intégrer l'Ecole des arts pour devenir des professeurs d'art ou aller exposer à l'étranger", a-t-il souligné.

"Cette année, nous avons décidé d'innover en organisant une résidence où les artistes se regroupent dans un site principal à Ngayna, dans le Gandiol, au centre For Sopi", a-t-il expliqué.

Le Centre de recherche et de documentation du Sénégal (CRDS) à Saint-Louis abrite un "work shop" avec de jeunes talents, celui dédié aux personnes vivant avec un handicap devant se tenir à "Henry Jay" et au centre d'inclusion sociale.

"Plus tard, les oeuvres seront présentées au grand public lors d'une exposition", a dit Abdou Karim Fall.

Le promoteur a indiqué qu'un site Internet où tous les artistes disposent d'une page est mis à profit pour permettre aux férus des arts de découvrir les oeuvres des quarante artistes sénégalais et mauritaniens conviés à cette édition.

Il a remercié son principal partenaire, la Fondation Cuomo, qui fête ses vingt-cinq ans. Un hommage sera rendu aux artistes pour magnifier leur accompagnement depuis quelques années avec notamment un voyage à Monaco, a-t-il annoncé.

El Hadj Sarr, artiste et environnementaliste, responsable du centre For Sopi qui abrite la résidence, a salué cette initiative de décentraliser les Itinéraires artistiques, estimant qu'elle colle à l'intitulé de la manifestation.