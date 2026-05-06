Sénégal: Le Sénégal assure moderniser son réseau d'observation hydrologique

6 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le gouvernement sénégalais a entrepris une "modernisation" de son réseau d'observation hydrologique, dans le but d'améliorer la disponibilité et la qualité des données, a assuré le directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE), Bakary Faty.

M. Faty participait à une réunion consacrée à l'utilisation des nouvelles technologies et innovations de surveillance, d'évaluation et de partage des données relatives aux bassins transfrontaliers, mardi, à Genève.

Dans son allocution dont une copie est parvenue à l'APS, il explique que le Sénégal modernise son réseau d'observation hydrologique par l'installation de stations automatiques, le renforcement des systèmes d'alerte précoce et le développement de solutions innovantes.

"Nous avons entrepris la modernisation de notre réseau d'observation hydrologique, avec l'installation de stations automatiques, le renforcement des systèmes d'alerte précoce et le développement de solutions innovantes, dans le but d'améliorer la disponibilité et la qualité des données", a assuré le DGPRE.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Au-delà des efforts nationaux, nous sommes de ceux qui sont profondément convaincus que l'avenir de la gestion de l'eau se joue à l'échelle des bassins partagés", a ajouté Bakary Faty, également vice-président de la Convention des Nations unies sur l'eau.

Le Sénégal appelle à renforcer les partenariats entre les États, les organisations à caractère scientifique et les acteurs technologiques, à investir davantage dans le renforcement des capacités et à promouvoir "des solutions adaptées aux réalités locales", a dit M. Faty.

La réunion de Genève doit être, à ses yeux, "un catalyseur d'actions concrètes, un accélérateur d'innovations utiles et un levier de coopération transfrontalière renforcée".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.