Sénégal: Le Sénégal assure moderniser son réseau d'observation hydrologique

Le gouvernement sénégalais a entrepris une "modernisation" de son réseau d'observation hydrologique, dans le but d'améliorer la disponibilité et la qualité des données, a assuré le directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE), Bakary Faty.

M. Faty participait à une réunion consacrée à l'utilisation des nouvelles technologies et innovations de surveillance, d'évaluation et de partage des données relatives aux bassins transfrontaliers, mardi, à Genève.

Dans son allocution dont une copie est parvenue à l'APS, il explique que le Sénégal modernise son réseau d'observation hydrologique par l'installation de stations automatiques, le renforcement des systèmes d'alerte précoce et le développement de solutions innovantes.

"Nous avons entrepris la modernisation de notre réseau d'observation hydrologique, avec l'installation de stations automatiques, le renforcement des systèmes d'alerte précoce et le développement de solutions innovantes, dans le but d'améliorer la disponibilité et la qualité des données", a assuré le DGPRE.

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"Au-delà des efforts nationaux, nous sommes de ceux qui sont profondément convaincus que l'avenir de la gestion de l'eau se joue à l'échelle des bassins partagés", a ajouté Bakary Faty, également vice-président de la Convention des Nations unies sur l'eau.

Le Sénégal appelle à renforcer les partenariats entre les États, les organisations à caractère scientifique et les acteurs technologiques, à investir davantage dans le renforcement des capacités et à promouvoir "des solutions adaptées aux réalités locales", a dit M. Faty.

La réunion de Genève doit être, à ses yeux, "un catalyseur d'actions concrètes, un accélérateur d'innovations utiles et un levier de coopération transfrontalière renforcée".