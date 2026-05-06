Sénégal: Soutien aux clubs de football - L'ADEPME dégage environ 500 millions de francs CFA

Dakar — L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) du Sénégal a dégagé une enveloppe d'environ 500 millions de francs CFA pour accompagner les clubs professionnels à atteindre les standards internationaux, a-t-on appris mercredi de son directeur général Alpha Thiam.

"L'ADEPME, dans son rôle d'encadrement, doit être un des premiers soutiens des clubs, mais surtout de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) et l'ensemble des autres entités. Cela nous amène à dégager une enveloppe très importante autour de 500 millions de francs CFA de financement direct et indirect pour accompagner les clubs professionnels", a-t-il dit.

Alpha Thiam s'exprimait lors d'une session de formation organisée par la LSFP en partenariat avec l'ADEPME.

Cet atelier a porté sur la Chambre de compensation (Clearing House), ainsi que sur l'utilisation du portail juridique de la FIFA, deux outils essentiels pour la gestion moderne et conforme du football.

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Pour le directeur général de l'ADPME, les clubs professionnels sans formation, sans mise à niveau sur des outils importants de la FIFA, ne "seront pas aux standards et à la hauteur".

"Nous avons vu dans le monde professionnel d'aujourd'hui que les plus grands clubs sont les plus grandes structures de pilotage de performances et de management. Quatre-vingt pour cent de leurs revenus ne proviennent pas de leur coeur de métier sportif, mais de l'extra-sportif, c'est-à-dire qui génère de l'activité en dehors de la billetterie, de la vente de joueurs, etc., avec tout un écosystème financier", a expliqué Alpha Thiam.

Selon lui, il faut faire comprendre aux clubs que des unités économiques performantes sont capables de devenir de très grands champions.

"On ne peut pas comprendre que nous ayons de grands joueurs, des clubs talentueux et historiques et qu'ils n'arrivent pas à passer le cap pour devenir de très grands", s'est interrogé Alpha Thiam.

Le président de la LSFP, Babacar Ndiaye a souligné, pour sa part, que l'accompagnement de l'ADEPME va permettre aux clubs professionnels d'être aux normes afin d'éviter les sanctions, les mauvais enregistrements et de suivre la traçabilité des joueurs pour prétendre aux indemnités de formation.