Sénégal: Bignona - Un Club de femmes leaders monté pour promouvoir la justice climatique

Bignona — Un Club des femmes leaders pour la promotion de la justice climatique a été mis en place mercredi à Bignona (sud), à l'issue d'un processus de formation et d'accompagnement mené dans le cadre du projet Natur'ELLES, exécuté par la Société de coopération pour le développement international (SOCODEVI), avec l'appui d'Affaires mondiales Canada.

Cette initiative vise à renforcer le leadership féminin face aux défis environnementaux et à favoriser une gouvernance inclusive des ressources naturelles, a expliqué Aïssatou Diallo, spécialiste en égalité de genre du projet Natur'ELLES.

Selon Aïssatou Diallo, ce club constitue un cadre d'échanges, de solidarité et de renforcement des capacités pour des femmes leaders, notamment issues des départements de Bounkiling et Bignona.

Il ambitionne également de servir d'espace de plaidoyer pour une meilleure prise en compte des droits des femmes dans les politiques liées au changement climatique.

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Inscrit dans la phase finale du projet Natur'ELLES, le club repose désormais sur l'engagement des bénéficiaires, jugées suffisamment outillées après plusieurs années de formation, de mentorat et de partage d'expériences, a fait savoir Mme Diallo.

Le projet se positionne définitivement comme un levier de continuité pour défendre les intérêts des femmes et influencer les politiques publiques en matière environnementale.

Les autorités administratives locales saluent cette dynamique.

Selon le sous-préfet de l'arrondissement de Tendouck, Papa Sandéné Sène, ce processus a permis de former des femmes capables d'anticiper et de répondre aux défis liés à la déforestation, à la dégradation des mangroves et à la raréfaction des ressources halieutiques.

Dieynaba Diatta, élue présidente du club, a assuré de sa détermination à faire de cette initiative un succès, en mobilisant les femmes autour d'actions concrètes et durables.

Elle estime que l'impact du projet est déjà visible à travers l'autonomisation des femmes, appelant à consolider les acquis pour renforcer la résilience des communautés face aux effets du changement climatique en Casamance.