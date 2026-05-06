Sénégal: Coupe du monde 2026 - Le Sénégal 'ira plus loin' que lors des précédentes éditions

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal "ira plus loin" à la Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique, que lors de ses précédentes participations, a déclaré leur ancien capitaine Lamine Sané.

"Ils [les Lions] vont faire bonne figure(...). Ils vont aller plus loin. On sait que la Coupe du monde n'est pas une complétion facile, mais le Sénégal reste une grande équipe sur la scène mondiale", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

L'ancien défenseur central des Lions et actuel sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans suggère pou ce faire aux partenaires de Sadio Mané "d'y aller étape par étape".

"Il faut y aller étape par étape. Le Sénégal peut atteindre les quarts ou les demi-finales si les joueurs sont bien concentrés", a estimé l'ancien capitaine des Lions.

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Il s'est félicité de l'arrivée dans la sélection de très jeunes joueurs binationaux et a appelé à une plus grande structuration de la fédération pour attirer d'autre talents.

Le Sénégal, huitième de finaliste, en 2022 au Qatar, va disputer sa quatrième participation en Coupe du monde.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak, vainqueur du barrage contre la Bolivie.

En 2002, pour leur premier Mondial au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient battu la France, détentrice du trophée, en match d'ouverture sur un but de feu Pape Bouba Diop (1978-2020), avant d'être éliminés en quart de finale par la Turquie, sur un "but en or".

Dans le cadre de la préparation du Mondial nord-américain, l'équipe nationale va disputer un match amical face à l'Arabie saoudite, le 9 juin 2026, au Toyota Field, à San Antonio (Etats-Unis), trois jours avant le coup d'envoi de la compétition.