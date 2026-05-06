Sénégal: Dakar et Oslo identifient de nouveaux axes de coopération bilatérale

6 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal et le royaume de la Norvège, ont identifié, par le biais d'une rencontre des chefs de la diplomatie des pays à Dakar, de nouveaux axes de coopération portant notamment sur les ressources pétrolières et gazières, la pêche, la formation professionnelle, l'autonomisation des femmes et les enjeux sécuritaires au Sahel, a-t-on appris de source diplomatique.

Le ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a notamment reçu en audience, dimanche à Dakar, son homologue norvégien de la Coopération internationale, Asmund Aukrust, a annoncé la diplomatie sénégalaise dans un communiqué publié sur le réseau social X.

"Les échanges ont permis d'identifier de nouveaux axes de coopération, notamment dans les secteurs des ressources pétrolières et gazières, de la pêche, de la formation professionnelle et de l'autonomisation des femmes, ainsi que sur les enjeux sécuritaires au Sahel et les priorités de la prochaine présidence sénégalaise de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest)", rapporte le document.

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Il signale que Dakar et Oslo ont par la même occasion réaffirmé leur attachement aux valeurs communes, notamment la paix, le respect du droit international et le multilatéralisme, en particulier au sein des Nations unies, tout en saluant le leadership du Sénégal et son engagement pour l'intégration régionale.

"Les deux ministres ont salué la qualité du dialogue politique et passé en revue un partenariat dynamique couvrant la santé, l'économie bleue, le climat et la transition écologique", indique le communiqué.

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