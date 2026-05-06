Afrique de l'Ouest: Un financement de 1,5 milliard de francs CFA de l'Italie pour la gestion du bassin aquifère sénégalo-mauritanien

L'Italie a octroyé un financement de 2,3 millions d'euros, un peu plus de 1,5 milliard de francs CFA, au Projet d'appui à la gestion du bassin aquifère sénégalo-mauritanien, destiné à renforcer la gestion durable et concertée de cette source d'eau souterraine appartenant à la Gambie, à la Guinée-Bissau, à la Mauritanie et au Sénégal, a appris l'APS du haut-commissariat de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

L'OMVS affirme dans un communiqué que son haut-commissaire, Mohamed Abdel Vetah, l'ambassadrice d'Italie au Sénégal, Caterina Bertoloni, et le représentant au Sénégal de l'Agence italienne pour la coopération et le développement ont signé, mardi, à Dakar, un protocole d'accord relatif à ce projet.

D'après le texte, des représentants de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) et d'autres organisations et institutions concernées par la mise en oeuvre de ce projet étaient présents à la signature du protocole.

Le haut-commissaire de l'OMVS a salué cette "coopération fructueuse". Le Projet d'appui à la gestion du bassin aquifère sénégalo-mauritanien offre des "opportunités" aux riverains, rapporte le communiqué en citant Mohamed Abdel Vetah.

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"Caterina Bertoloni a réitéré la volonté de son pays de soutenir les efforts régionaux en matière de gestion durable des ressources naturelles", ajoute la même source.

D'après elle, la signature du protocole est une étape décisive de la consolidation des relations qu'entretiennent l'OMVS, l'OMVG et l'Italie en faveur d'une gestion durable des ressources en eau.

Le bassin aquifère sénégalo-mauritanien (BASM) est une source d'eau cruciale pour les pays de la région. D'une superficie de 331 450 kilomètres carrés, il couvre la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal.

Le BASM fournit plus de 80 % des ressources en eau souterraine de ces pays.