Mozambique: Attentats à Cabo Delgado - Des actes terroristes contraignent plus de 700 personnes à fuir vers Nangade

Nampula — De nouveaux mouvements et attentats terroristes, survenus ces derniers jours dans le district de Nangade, au nord de Cabo Delgado, ont contraint plusieurs familles à fuir leurs foyers, touchant au moins 776 personnes, dont des enfants. Ces données proviennent du dernier rapport de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui indique que les personnes concernées ont quitté leurs habitations dans les villages de Machava, Samora Machel, Muangaza et Nkonga.

Selon un document rendu public par la presse locale, qui porte sur la période du 17 au 25 avril, certaines familles ont trouvé refuge dans la localité de Mualela et dans d'autres zones du district. Dans la note parvenue à l'Agence Fides, on peut lire que plusieurs habitants ont confirmé des mouvements terroristes dans les champs du village de Lijungo et dans les zones de plaine de la communauté de Nkonga, avec des signalements de pillage de denrées alimentaires enregistrés la semaine dernière, mais sans violence.

De plus - souligne la note - il y a deux semaines, les terroristes sont revenus dans les villages du district de Nangade, où, outre les Forces de défense et de sécurité mozambicaines, des forces armées tanzaniennes sont également déployées dans le cadre de la coopération et du bon voisinage entre les deux pays.