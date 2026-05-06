Nigeria: « En ce mois marial, priez pour la libération du père Asukawaye et de ses dix paroissiens enlevés en février »

Abuja — « Je vous demande de prier pour la libération du père Nathaniel Asukawaye et de dix paroissiens retenus prisonniers depuis le 7 février 2026 » C'est ainsi que Mgr Julius Yakubu Kundi, Évêque de Kafanchan, dans l'État de Kaduna, a invité les prêtres, les religieux et les laïcs du diocèse à prier pour la libération du curé de l'église de la Sainte Trinité à Karku, dans la zone de gouvernement local de Kaura, dans l'État de Kaduna, enlevé par des hommes armés dans son presbytère avec dix paroissiens aux premières heures du 7 février. Au moins trois personnes ont été tuées lors de l'attaque.

Dans son message pour le Mois marial, Mgr Kundi a également demandé de prier « pour la conversion des ravisseurs ».

« Le père Asukawaye est toujours retenu en otage au moment de la rédaction de ce communiqué », précise le diocèse, qui rappelle sa dévotion à la Vierge Marie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Étant donné que le père Nathaniel est aumônier de la Société mariale et coordonne les dévotions de mai et d'octobre, l'Évêque demande des prières spéciales pour sa libération et pour la conversion de ses ravisseurs lors de la dévotion de mai de cette année ». Il est également demandé de prier pour la libération inconditionnelle des autres victimes d'enlèvement, « en particulier celles de notre diocèse ».