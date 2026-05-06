Nigeria: Une semaine de prières d'expiation après la profanation de la chapelle de l'Adoration dans une paroisse d'Owerri

Au moins une personne soupçonnée d'avoir profané la chapelle de l'Adoration de la paroisse Saint-Mulumba, située sur Wetheral Road à Owerri, dans le sud-est du Nigeria, aurait été identifiée. C'est ce qu'indiquent des sources de la presse nigériane, qui ne mentionnent toutefois pas le nom de cette personne. Son identification aurait été facilitée par l'analyse des images de vidéosurveillance.

Selon un communiqué signé par le Père Patrick C. Mbarah, chancelier et Secrétaire de l'Archidiocèse d'Owerri, la profanation a été commise aux premières heures du 29 avril. Profitant des fortes pluies qui s'abattaient alors sur la région, des inconnus ont ouvert une brèche dans le toit du bâtiment et, après être entrés dans la chapelle de l'Adoration par le plafond, ont emporté l'ostensoir contenant le Saint-Sacrement.

À la suite de cet acte sacrilège, l'Archevêque d'Owerri, Mgr Lucius Iwejuru Ugorji, a ordonné qu'une semaine de prière de réparation soit organisée dans la paroisse de St. Mulumba Owerri, du vendredi 1er mai au vendredi 8 mai, de 16 h à 18 h chaque jour.

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Mgr Ugorji a invité les prêtres de l'archidiocèse d'Owerri à respecter rigoureusement toutes les règles et directives concernant l'exposition du Saint-Sacrement et l'adoration afin d'éviter qu'un acte similaire ne se reproduise à l'avenir.