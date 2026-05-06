Guinée Equatoriale: Les funérailles du Vicaire général de Malabo, dont le décès avait été évoqué par le Pape Léon XIV, auront lieu le 7 mai

Malabo — Les funérailles du père Fortunato Nsue Esono, Vicaire Général de l'Archidiocèse de Malabo, retrouvé sans vie le 17 avril à la paroisse Notre-Dame de Bisila, dans des circonstances qui avaient initialement suscité des soupçons, auront lieu le 7 mai. Le prêtre avait en effet été retrouvé gisant sur le sol dans son domicile, présentant un traumatisme crânien.

L'annonce des funérailles intervient après la publication des résultats de l'autopsie, réalisée le 29 avril à l'hôpital de Sipopo par des spécialistes égyptiens. « Le rapport médical a confirmé que la cause du décès était un infarctus aigu du myocarde, conséquence d'une pathologie cardiaque préexistante », peut-on lire sur le site officiel de la Conférence épiscopale de Guinée équatoriale. « Les experts ont précisé que cet épisode avait provoqué une perte de conscience soudaine suivie d'une chute, excluant définitivement tout signe de violence ou d'implication d'un tiers ».

Dans l'homélie prononcée lors de la messe clôturant sa visite en Guinée équatoriale, le Pape Léon XIV avait rendu hommage au prêtre décédé, qui avait participé à la préparation du voyage apostolique dans ce pays. « Je vous invite à vivre ce moment de douleur dans un esprit de foi, avait déclaré le Pape Léon XIV, et je suis convaincu que, sans se laisser aller à des commentaires ou à des conclusions hâtives, toute la lumière sera faite sur les circonstances de sa mort » (voir Fides 23/4/2026).

Afin de dissiper tout doute sur les causes du décès du Vicaire Général de l'Archidiocèse de Malabo, le gouvernement local a ordonné une enquête médico-légale, confiée à une équipe de médecins légistes égyptiens, qui ont établi que le père Fortunato était décédé de causes naturelles. Les médecins légistes n'ont constaté aucun signe d'agression et, après avoir effectué des analyses toxicologiques, ont exclu la présence de substances toxiques.

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L'hommage posthume a débuté par une période de prière de trois jours à la paroisse Notre-Dame de Bisila.

Les célébrations liturgiques culmineront dans la soirée du 6 mai avec l'ouverture de la chapelle ardente. La dépouille du père Fortunato restera exposée jusqu'à l'aube, permettant ainsi aux paroissiens, à la famille et au clergé de lui rendre hommage.

Le 7 mai à 11 heures, heure locale, la messe funéraire sera célébrée dans la cathédrale métropolitaine de Malabo. La cérémonie, qui devrait attirer une foule nombreuse, précédera l'inhumation et se déroulera en présence des plus hautes autorités ecclésiastiques du pays.

D'après la biographie publiée par la Conférence épiscopale locale, le père Fortunato Nsue Esono est né le 1er mars 1986 dans le quartier de Monte Carmelo à Mongomo, fils de Francisco Esono et de Carmen Ayiambeng. Sa vocation s'est manifestée très tôt alors qu'il était enfant de choeur à la paroisse Notre-Dame-de-Guadalupe.

Il a étudié au petit séminaire Saint-Paul VI à Ebibeyín et, à partir de septembre 2005, a poursuivi ses études supérieures au grand séminaire interdiocésain La Purísima à Bata. Il a été ordonné diacre le 19 novembre 2011 et a reçu l'ordination sacerdotale le 7 mai 2012 dans la cathédrale d'Ebibeyín. Après avoir exercé son ministère de curé à Mokom (Micomiseng), il s'est installé en Espagne pour obtenir un doctorat en théologie biblique à l'université de Navarre (Pampelune) avec une thèse sur les tentations de Jésus. À son retour en Guinée équatoriale, il a été incardiné dans l'Archidiocèse de Malabo, où il a occupé diverses fonctions au sein de la curie jusqu'à sa nomination au poste de vicaire général en août dernier.