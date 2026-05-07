Burkina Faso: FESTIMA - Dédougou se prépare à célébrer la 17e édition

La 17e édition du Festival international des masques de Dédougou (FESTIMA) va se tenir du 11 au 18 mai 2026 dans la cité de Bankuy. L'information a été donnée par l'Association pour la sauvegarde des masques (ASAMA) à l'occasion d'une conférence de presse tenue au siège de la structure à Dédougou, le mardi 5 mai 2026.

La ville de Dédougou, dans la région de Bankui, se prépare à vibrer au rythme du Festival international des Masques de Dédougou (FESTIMA). Il se déroulera du 11 au 18 mai prochain. L'information a été portée à la connaissance des hommes de médias, le mardi 5 mai 2026 à l'occasion d'un point de presse animé par les premiers responsables de l'Association pour la sauvegarde des masques (ASAMA) au siège de la structure à Dédougou.

Cette 17e édition du festival est placée sur le thème « FESTIMA, 30 ans au service de la tradition du masque : bilan et perspectives ». Elle se veut un cadre de réflexion pour mieux préserver le masque. C'est pourquoi l'édition 2026 compte faire la part belle à la réflexion à travers l'organisation d'un colloque international qui va se dérouler du 12 au 13 mai 2026. Il va se pencher sur les formes, les fonctions et les manifestations du masque.

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En plus du colloque, la 17e édition du FESTIMA va connaitre une foire marchande qui va s'étaler sur toute la durée de la manifestation. Quant à la cérémonie d'ouverture qui va marquer le lancement officiel des prestations des différentes sociétés de masques, elle interviendra le 14 mai 2026. Généralement le FESTIMA se tient dans la dernière semaine du mois de février des années paires. Mais par souci d'honorer le mois du patrimoine burkinabé et la Journée du 15 mai consacrée aux coutumes et aux traditions, les organisateurs ont décidé de placer l'événement à la date indiquée, a expliqué le secrétaire exécutif de l'ASAMA, Dr Léonce Ki.

Avec un budget prévisionnel d'au moins 91 000 000 FCFA, la présente édition sera placée sous la présidence du ministre en charge de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. Son collègue chargé de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, est désigné parrain de cette édition qui coïncide avec les trente années d'existence du festival.

Le co-fondateur de l'équipementier sportif Sonkoa, Drissa Traoré, est coparrain de cette manifestation culturelle qui entend ratisser large afin que tous les types de masques soient représentés. La présente édition du FESTIMA ne connaitra pas la participation des sociétés étrangères de masques. Qu'à cela ne tienne, les conférenciers ont annoncé qu'environ 50 000 festivaliers sont attendus à Dédougou pour faire de ce FESTIMA un tremplin culturel et économique au service des populations.