Guinée: Lancement officiel d'un outil national de suivi-évaluation des investissements publics

Une étape importante vient d'être franchie dans la modernisation de la gestion publique en République de Guinée. Le Ministère de l'Économie, des Finances et du Budget a procédé, ce mercredi 06 mai 2026, au lancement officiel de l'outil national de suivi-évaluation des projets et programmes d'investissement public, en présence de plusieurs membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers, ainsi que des cadres de l'administration.

Parmi les personnalités présentes figurait Madame Fatima Camara, Ministre de l'Industrie et du Commerce, dont la participation témoigne de l'engagement transversal du gouvernement en faveur d'une gouvernance économique plus rigoureuse et performante.

Ce nouveau système digital marque une avancée significative dans la gestion des investissements publics. Il vise notamment à améliorer la collecte et l'analyse des données, à harmoniser les mécanismes de reporting, et à renforcer la coordination entre les différentes institutions impliquées dans la mise en oeuvre des projets publics.

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Au-delà de ses fonctionnalités techniques, cet outil s'inscrit dans une dynamique plus large de réformes structurelles engagées par les autorités guinéennes. Il répond à un impératif de transparence, de redevabilité et d'efficacité dans l'utilisation des ressources publiques, dans un contexte où les attentes en matière de résultats et d'impact des investissements sont de plus en plus fortes.

Prenant la parole à cette occasion, les responsables présents ont souligné l'importance de cet instrument pour le pilotage stratégique des politiques publiques. Ils ont également insisté sur la nécessité d'une appropriation effective par l'ensemble des acteurs concernés, condition essentielle à son succès.

À travers sa participation à cet événement, le Ministère de l'Industrie et du Commerce réaffirme son soutien aux réformes engagées et son engagement à contribuer activement à une gestion moderne, transparente et durable des investissements publics, au service du développement socio-économique de la Guinée.

Ce lancement ouvre ainsi une nouvelle ère dans la gouvernance des finances publiques, avec l'ambition de maximiser l'impact des investissements au bénéfice des populations.