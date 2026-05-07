Afrique: L'Éthiopie accueille un forum financier panafricain pour faire face à la pression croissante de la dette

Addis Ababa — L'Éthiopie a lancé le deuxième Forum africain sur les finances souveraines, qui rassemble des décideurs politiques de haut niveau et des responsables du secteur financier afin d'aborder la question de la vulnérabilité croissante face à l'endettement et du resserrement de la marge de manoeuvre budgétaire sur l'ensemble du continent.

Cette rencontre de trois jours, qui se tient à Addis-Abeba, a réuni des représentants des ministères des Finances, des services de gestion de la dette, des institutions multilatérales, des agences de notation et des investisseurs institutionnels, autour du thème « Renforcer la marge de manoeuvre budgétaire et la viabilité de la dette ».

Ce forum est organisé conjointement par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et FSD Africa.

En ouvrant la séance, la ministre d'État Semereta Sewasew a souligné que les chocs mondiaux successifs avaient aggravé les pressions budgétaires dans les économies africaines. Elle a noté que les réserves financières externes s'étaient progressivement érodées, le rapport entre les réserves de change et la dette extérieure ayant fortement diminué au cours de la dernière décennie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La gestion de la dette n'est plus une fonction technique marginale au sein du gouvernement ; elle est désormais au coeur de la stabilité macroéconomique, de la stratégie de développement et de la crédibilité des politiques », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté : « Les chocs mondiaux successifs, de la pandémie aux conflits géopolitiques, ont profondément remodelé l'environnement de financement souverain des économies africaines. Les coûts d'emprunt ont augmenté, les pressions sur les taux de change se sont intensifiées et les réserves budgétaires se sont affaiblies. »

Soulignant le parcours de réforme de l'Éthiopie depuis l'approbation de son programme avec le Fonds monétaire international en juillet 2024, Mme Semereta a mis en avant les progrès réalisés en matière de libéralisation du taux de change, de mobilisation des recettes intérieures et de transparence budgétaire.

« Les résultats sont encourageants : l'inflation ralentit, les exportations progressent, les réserves se reconstituent, la marge de manoeuvre budgétaire s'améliore et la croissance reste forte », a-t-elle déclaré, ajoutant que l'Éthiopie avait obtenu un allègement de dette de 3,5 milliards de dollars américains dans le cadre du Cadre commun du G20.

Elle a appelé à une action coordonnée pour réduire les coûts d'emprunt, renforcer les marchés de capitaux nationaux et accroître le financement concessionnel.

Le secrétaire exécutif de la CEA, Claver Gatete, a décrit le forum comme une plateforme pour une réforme urgente et durable.

« À l'heure où nous parlons, la croissance ralentit, les conditions financières se resserrent et l'incertitude n'est plus ponctuelle mais persistante », a-t-il déclaré.

« Ces changements mondiaux se répercutent déjà directement sur les économies africaines, en limitant la marge de manoeuvre budgétaire, en restreignant les choix politiques et en augmentant le coût du capital, à un moment où les investissements sont plus que jamais nécessaires. »

Malgré des pressions croissantes, il a souligné certains signes de résilience.

« La croissance dans la région de l'Afrique subsaharienne couverte par le FMI a rebondi à 3,5 % cette année et devrait encore progresser pour atteindre 4 % l'année prochaine. L'Afrique est actuellement dans une phase de dynamisme, mais ce dynamisme est menacé par le poids de notre dette », a-t-il averti.

Mark Napier, directeur général de FSD Africa, a mis en avant les liens entre la dette, le financement climatique et les réformes du marché.

« J'espère que nous pourrons saisir cette opportunité, et je me réjouis qu'il ait été fait référence à la COP32 et au rôle de l'Éthiopie dans ce cadre, pour faire progresser également le financement climatique », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Les liens entre la dette souveraine et le climat, ainsi qu'entre la dette souveraine et la réforme des marchés de capitaux nationaux, s'inscrivent dans un système interdépendant, et nous devrions réfléchir à la manière dont tous ces éléments s'articulent. »

Les délégués devraient clore le forum en proposant des stratégies concrètes visant à mobiliser les investissements privés et à élargir la marge de manoeuvre budgétaire afin de soutenir le développement durable à travers l'Afrique.