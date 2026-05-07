Cote d'Ivoire: Le pays dissout sa Commission électorale indépendante

6 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi la dissolution de la Commission électorale indépendante (CEI), l'organe chargé d'organiser les élections dans le pays, a-t-on appris de source médiatique.

La dissolution de la CEI a été officialisée à l'issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement.

Dans des propos rapportés par l'Agence ivoirienne de presse (AIP), le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly a fait savoir que le Conseil des ministres, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a adopté une ordonnance portant dissolution de cette institution.

M. Coulibaly souligne que la dissolution de la CEI est liée aux réserves formulées à son endroit et aux critiques récurrentes dont elle a fait l'objet au fil des années.

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La dissolution de la CEI vise à ouvrir la voie à la mise en place d'un nouveau mécanisme de gestion des élections, susceptible de renforcer la confiance des acteurs politiques et des populations, rapporte l'AIP.

Pour l'agence publique d'information de la Côte d'Ivoire, les insuffisances de l'institution ont conduit à envisager une réforme en profondeur du dispositif électoral.

La Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, créée en 2000, a eu tout le long de ces 25 dernières années, à organiser et superviser les opérations électorales.

Lire l'article original sur APS.

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