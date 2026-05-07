Tunisie: Travailleurs étrangers ? Le Canada lance une mesure exceptionnelle pour 33 000 personnes, des Tunisiens concernés

Ottawa annonce une mesure exceptionnelle visant à convertir des travailleurs temporaires déjà présents au Canada en résidents permanents.

Le gouvernement canadien a lancé une initiative exceptionnelle visant à accélérer l'obtention de la résidence permanente pour environ 33 000 travailleurs étrangers temporaires déjà installés au Canada, principalement dans des petites communautés et zones rurales confrontées à une pénurie de main-d'œuvre.

Cette mesure, présentée comme une initiative ponctuelle de type "Temporary Resident to Permanent Resident (TR to PR)", s'inscrit dans la stratégie d'Ottawa visant à soutenir l'économie locale et à stabiliser les secteurs en tension, notamment l'agriculture, les services essentiels, les soins de santé et certaines industries régionales.

Une mesure ciblée pour les travailleurs déjà sur le territoire canadien

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Contrairement à un nouveau programme d'immigration ouvert à l'international, cette initiative ne constitue pas une nouvelle voie de candidature.

Elle concerne exclusivement : des travailleurs étrangers déjà présents au Canada, disposant d'un statut légal (permis de travail), ayant, dans plusieurs cas, déjà entamé une démarche de résidence permanente et occupant des emplois dans des régions rurales ou des petites villes.

Les demandes concernées proviennent principalement de programmes d'immigration existants tels que le Provincial Nominee Program (PNP) ou l'Atlantic Immigration Program, ainsi que de certains programmes pilotes sectoriels.

Selon les autorités canadiennes, cette initiative vise à : réduire les délais de traitement des dossiers déjà déposés, répondre aux besoins urgents en main-d'oeuvre dans les régions éloignées et favoriser la rétention des travailleurs étrangers déjà intégrés au marché du travail canadien.

Ottawa estime que ces travailleurs jouent un rôle essentiel dans le maintien de services économiques et sociaux dans des régions où la population active locale est insuffisante.

Une mesure qui concerne aussi des ressortissants tunisiens déjà au Canada

Bien que cette initiative ne soit pas accessible depuis l'étranger, elle peut concerner indirectement des ressortissants tunisiens.

En effet, les Tunisiens déjà installés au Canada avec un permis de travail et engagés dans une démarche de résidence permanente pourraient être inclus dans ce dispositif, à condition de répondre aux critères des programmes provinciaux ou sectoriels concernés.

En revanche, les personnes résidant en Tunisie et souhaitant immigrer ne sont pas éligibles à cette mesure, celle-ci ne constituant pas une nouvelle procédure de demande depuis l'étranger.

Cette accélération s'inscrit dans une politique plus large du Canada visant à adapter son système d'immigration aux besoins économiques régionaux, alors que plusieurs provinces font face à un vieillissement de la population et à des pénuries de travailleurs qualifiés ou non qualifiés.

Les autorités précisent qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle et limitée dans le temps, et non d'une réforme structurelle du système d'immigration.