Tunisie: Magasin Général redresse ses comptes et réduit ses pertes consolidées

6 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

5,3 millions de dinars de bénéfice net : la Société Magasin Général a renoué avec les résultats positifs au niveau de l'entité mère au titre de l'exercice 2025, selon les états financiers arrêtés par son conseil d'administration réuni le 30 avril 2026. La même instance a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire pour le vendredi 5 juin 2026.

Au 31 décembre 2025, la société a réalisé, sur le plan individuel, un chiffre d'affaires hors taxes de 1,16 milliard de dinars, contre 1,04 milliard de dinars un an auparavant, soit une progression de 11,48 %. Le résultat net d'exploitation ressort ainsi bénéficiaire à 5,3 millions de dinars, contre un déficit de 3,7 millions de dinars enregistré en 2024.

Au niveau consolidé, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dinars à fin 2025, en hausse de 9,36 % par rapport aux 1,1 milliard de dinars réalisés à fin 2024. Le résultat consolidé demeure déficitaire à hauteur de 6,4 millions de dinars, en amélioration par rapport à la perte de 10,1 millions de dinars enregistrée un an plus tôt.

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