Tunisie: Transport aérien - Tunisair dépasse les 314 MD de revenus début 2026

6 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les revenus du transport enregistrés par le transporteur national Tunisair ont augmenté de 5,4%, pour atteindre 314 millions de dinars (MD), durant le premier trimestre de l'année 2026, d'après les indicateurs d'activité de la compagnie, publiés mercredi, sur le site de la BVMT.

Cette hausse est expliquée par l'accroissement du nombre de passagers transportés, toutes activités confondues, de 9%, par rapport à la même période de 2025, dépassant les 540 mille voyageurs. Par conséquent, le nombre total des heures de vol a augmenté de 4%, passant de 11681 heures, à fin mars 2025, à 12103 heures, à fin mars 2026.

S'agissant du taux de remplissage, il s'est amélioré, aussi, pour atteindre 75,8%, durant le premier trimestre 2026, contre 74,3%, une année auparavant, soit un gain de 1,5 point.

De même, le coefficient de chargement s'est établi à environ 66,4%, en progression de 0,2 point par rapport à la même période de l'année précédente.

Par ailleurs, la compagnie aérienne a fait état de l'accroissement de volume de ses dettes, étant donné qu'elle a contracté de nouveaux crédits en 2025 et début 2026. Il est à noter que Tunisair accapare 24,5% de part de marché, durant le premier trimestre 2026, contre 24,2%, au cours de la même période de l'année précédente, soit une amélioration de 0,3 point.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.