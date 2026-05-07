Tunisie: Le CAB perd à domicile contre l'ASM - Une énorme déception...

Les Bizetins n'arrivent plus à gagner à domicile?!

Cela fait un moment que les Cabistes ne gagnent plus au Stade 15-Octobre ! En Coupe, ils n'ont réussi leur qualification aux huitièmes de finale qu'à la faveur des tirs au but. En championnat, ils ont des difficultés à gagner. Un nul contre l'EST et une défaite face à l'ASM ont remis le CAB à sa place.

On avait pensé que la défaite à Béja en cours de semaine derrière n'était qu'un accident de parcours et que les camarades de Guesmi allaient se ressaisir avant-hier, devant leur public, contre les Marsois. Eh bien, non! Et pourtant, Chiheb Ellili avait reconduit le onze de départ qui a fourni une belle prestation, une semaine plus tôt, face aux Espérantistes de Tunis.

Que s'est-il donc passé entre-temps ? Essoufflement ou saturation des joueurs ? Un argument à écarter puisque le staff technique a fait tourner l'effectif au cours des derniers matchs. Ou alors, sommes-nous tentés de dire à nouveau que les Cabistes sont, en réalité, limités sur tous les plans... Sinon comment expliquer cette incapacité à se défaire, à domicile de surcroît, d'une équipe derrière eux au classement et évoluant à dix dès la dix-neuvième minute et prendre deux buts en trente minutes de jeu ?

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« Le premier but encaissé sur penalty, au moment où on prenait l'initiative du jeu, a changé la physionomie du match », déclarait l'entraîneur-adjoint, Bilel Ben Massoud, après le match. Et d'enchaîner dans la foulée, visiblement déçu et gêné à la fois par ce revers : « Nous étions alors obligés de courir derrière l'égalisation et là, nous sommes tombés dans le piège de la précipitation et sur un contre, nous prenons un second but ». Certes, il faut bien trouver une explication à cet échec qui est une énorme déception pour les fans « jaune et noir », mais le mal est encore plus profond, à notre humble avis. Le CAB a créé un nombre incalculable d'occasions de but, mais la concrétisation a fait terriblement défaut.

Seul le résultat compte...

On ne fait pas là une découverte, on sait que son attaque est l'une des plus faibles du championnat. Quand on ne marque pas suffisamment de buts, il est logique qu'on se trouve dans une situation peu reluisante. D'ailleurs, Bilel Ben Massoud n'a-t-il pas reconnu que, dans ce genre de confrontation, le résultat est la priorité... Il est inutile de blâmer les joueurs et encore moins le staff technique, car les fans cabistes, en fin connaisseurs de football, savent que les limites du groupe sont ce qu'elles sont, mais leur amour pour le CAB les contraint à le supporter d'une manière inconditionnelle notamment dans les moments critiques...

Et c'est le cas en ce moment, puisque l'on s'apprête à un déplacement périlleux à Sousse pour le compte la 29ᵉ journée avant de recevoir l'ESZ et de se déplacer à nouveau à Zarzis dans le cadre, cette fois-ci, de la Coupe.