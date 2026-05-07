La nageuse tunisienne Habiba Belghith a décroché la médaille d'or du 100 m brasse seniors dames, mercredi, lors des Championnats d'Afrique de natation (juniors et seniors) qui se déroulent à Oran (Algérie).

La Tunisienne a remporté l'épreuve en 1:12.05, devançant la Sud-africaine Keira Van Heerden (1:13.31) et la Mauricienne Alecia Kimberley Kok Shun (1:14.52).

Il s'agit de la deuxième médaille tunisienne remportée lors de ces championnats après celle d'argent obtenue par Youssef Douma sur le 800 m nage libre juniors (8:15.20).

Pour rappel, la Tunisie participe à ces championnats qui se poursuivront jusqu'au 10 mai, avec neuf nageurs, répartis entre deux athlètes dans la catégorie seniors dames : Habiba Belghith (50 m, 100 m et 200 m brasse) et Kenza Chaachaï (50 m et 100 m nage libre / 50 m, 100 m et 200 m dos / 50 m papillon), ainsi que sept nageurs dans la catégorie juniors (garçons et filles) : Mohamed Yassine Ben Ajmia (400 m, 800 m et 1500 m nage libre et 200 m dos), Youssef Douma (400 m, 800 m et 1500 m nage libre et 200 m dos), Israa Aouam (50 m et 100 m nage libre et 50 m, 100 m et 200 m dos), Ilef Amri (50 m, 100 m et 200 m brasse), Ilef Zouaghi (200 m, 400 m, 800 m et 1500 m nage libre), Zeineb Ben Taher (200 m, 400 m, 800 m et 1500 m nage libre) et Kmar Derbal (50 m, 100 m et 200 m dos).