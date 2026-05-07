Afrique: Natation - Habiba Belghith sacrée championne d'Afrique du 100 m brasse

6 Mai 2026
La Presse (Tunis)

La nageuse tunisienne Habiba Belghith a décroché la médaille d'or du 100 m brasse seniors dames, mercredi, lors des Championnats d'Afrique de natation (juniors et seniors) qui se déroulent à Oran (Algérie).

La Tunisienne a remporté l'épreuve en 1:12.05, devançant la Sud-africaine Keira Van Heerden (1:13.31) et la Mauricienne Alecia Kimberley Kok Shun (1:14.52).

Il s'agit de la deuxième médaille tunisienne remportée lors de ces championnats après celle d'argent obtenue par Youssef Douma sur le 800 m nage libre juniors (8:15.20).

Pour rappel, la Tunisie participe à ces championnats qui se poursuivront jusqu'au 10 mai, avec neuf nageurs, répartis entre deux athlètes dans la catégorie seniors dames : Habiba Belghith (50 m, 100 m et 200 m brasse) et Kenza Chaachaï (50 m et 100 m nage libre / 50 m, 100 m et 200 m dos / 50 m papillon), ainsi que sept nageurs dans la catégorie juniors (garçons et filles) : Mohamed Yassine Ben Ajmia (400 m, 800 m et 1500 m nage libre et 200 m dos), Youssef Douma (400 m, 800 m et 1500 m nage libre et 200 m dos), Israa Aouam (50 m et 100 m nage libre et 50 m, 100 m et 200 m dos), Ilef Amri (50 m, 100 m et 200 m brasse), Ilef Zouaghi (200 m, 400 m, 800 m et 1500 m nage libre), Zeineb Ben Taher (200 m, 400 m, 800 m et 1500 m nage libre) et Kmar Derbal (50 m, 100 m et 200 m dos).

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.