Sénégal: Pointe Sarène - Un complexe hôtelier 5 étoiles en gestation

La dynamique de développement touristique du littoral sénégalais se poursuit avec le lancement du projet Palmera Hôtel & Resort. La pose de la première pierre a été effectuée hier à Pointe Sarène, en présence de plusieurs autorités.

Implanté sur une superficie de 4,93 hectares, ce complexe touristique ambitionne de répondre aux standards internationaux tout en favorisant l'intégration des communautés locales. L'objectif est de créer un hôtel durable et de haute qualité, contribuant au développement du Sénégal ainsi qu'au bien-être des populations.

Ce projet hôtelier est porté par Dall Bi SA et la mutuelle des douanes sénégalaises, en collaboration avec la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco). Représentant le Premier ministre Ousmane Sonko lors de cette cérémonie, le ministre, secrétaire général du gouvernement, Boubacar Camara, a souligné que cette infrastructure hôtelière contribuera à attirer davantage d'investisseurs, en répondant aux standards internationaux.

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« Ce complexe 5 étoiles illustre l'ambition de doter le Sénégal d'infrastructures capables d'attirer des investisseurs et un opérateur hôtelier de classe mondiale », a-t-il déclaré. Pour sa part, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Amadou Ba, a indiqué que, dans le cadre de la vision du président à l'horizon 2050, le Sénégal entend développer ses infrastructures touristiques, un enjeu crucial notamment à l'approche des Jeux olympiques.

Selon lui, les stations de Pointe Sarène constituent un levier important pour attirer les investisseurs, grâce à la stabilité du pays, sa position géographique et la richesse de son patrimoine culturel.« Nous invitons l'ensemble des investisseurs à s'intéresser aux opportunités offertes par la Sapco, qui les accompagnera.

Le Sénégal, par sa stabilité, son ensoleillement, son climat et la diversité de sa richesse culturelle et artisanale, offre des opportunités uniques dans la sous-région », a-t-il affirmé. Pour sa part, le directeur général de la Sapco, Serigne Mamadou Mboup, a insisté sur l'importance de la collaboration entre la SAPCO-Sénégal, Dall Bi SA et le Groupe Palm Beach. Selon lui, cette coopération traduit une volonté affirmée de renforcer la souveraineté économique du pays.Il a précisé que l'ambition est de construire un écosystème dans lequel les compétences locales et les capitaux nationaux occupent une place centrale dans le développement des secteurs stratégiques.