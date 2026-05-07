Congo-Kinshasa: Analyse des conditions socioéconomiques du travailleur congolais

La Journée internationale du travail est célébrée le 1er mai de chaque année. C'est sous le thème national : « Unis et solidaires pour la résilience en République démocratique du Congo », que cette journée a été commémorée cette année 2026 sur le territoire national.

Le milieu de travail en RDC est confronté aujourd'hui à plusieurs défis majeurs entre autres, les retards dans les paiements de salaires et l'accumulation des arriérés de salaires.

A l'occasion de cette journée, le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba wa Massamba, a dressé le bilan des réformes engagées, mettant en avant le renforcement des contrôles dans les entreprises pour assurer l'application stricte du Code du travail, le respect effectif du SMIG et la formalisation des relations professionnelles à travers la généralisation des contrats de travail.

Il y a également, les avancées notables enregistrées par l'INPP et l'ONEM dans la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que les réformes structurelles en cours à l'Inspection générale du travail pour renforcer son efficacité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre a insisté sur la nécessité d'un environnement de travail respectueux des droits des travailleurs tout en garantissant la sécurité juridique des employeurs, condition essentielle à la paix sociale et au développement économique.

Que pensez-vous des conditions socioéconomiques du travailleur congolais ?

Invités :

-Dr Jean-Simon Mfuti Kiaku, député national élu de Kimvula au Kongo Central. Il est cadre de l'UDPS. Il est également vice-président de la Commission socioculturelle de l'Assemblée nationale et ancien Directeur général de la CNSS.

-Guy Kuku, président de la Confédération démocratique du travail (CDT) et coordonnateur de l'Intersyndicale nationale du Congo.

-Polydore Tangeli, expert en matière de travail. Il Secrétaire exécutif du Groupe Mosala, groupe d'expertise en intervention psychosociale en faveur des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des jeunes désoeuvrés.