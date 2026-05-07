Afrique de l'Ouest: Le pays passe à l'offensive climatique

Le gouvernement et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) ont signé mardi un accord de don de 15,4 milliards de Fcfa (27 millions de dollars) pour financer le projet SAPO48, « Renforcement de la résilience des communautés vulnérables dans les zones à haut risque climatique et de catastrophes au Togo ».

L'accord a été paraphé par le ministre des Finances et du Budget, Essowè Georges Barcola et le vice-président de la Banque Abdoulaye Daffé, en présence des ministres de la Sécurité et de l'Environnement.

Il s'agit du premier projet individuel du Togo approuvé par le Fonds vert pour le climat, une reconnaissance de la crédibilité du pays sur la scène climatique internationale. Le financement est complété par le PNUD, renforçant l'écosystème partenarial autour du projet.

Le SAPO48 repose sur trois axes : le renforcement des services d'information climatique, le déploiement d'un système d'alerte précoce multirisque et la création de mécanismes de financement d'urgence basés sur les prévisions climatiques. Au total, plus de 9 millions de personnes seront concernées, dont 1,3 million de bénéficiaires directs.

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« Nous ne signons pas un simple accord. Nous posons un acte politique fort, qui engage l'État togolais à protéger ses populations et à sécuriser son avenir », a déclaré le ministre Barcola.

Face aux inondations, sécheresses et érosions côtières qui s'intensifient, le Togo choisit l'anticipation. Et s'en donne les moyens.