Sénégal: Tabaski - Bassirou Diomaye Faye demande au gouvernement de veiller à un approvisionnement correct des marchés en moutons

Dakar — Le président de la République a demandé au gouvernement d'assurer un approvisionnement correct des marchés en moutons et en denrées de consommation courante, pour la célébration de la fête de Tabaski, l'Aïd-el Kébir ou le sacrifice du mouton.

"En prélude à la célébration de la Tabaski, le chef de l'État rappelle au gouvernement l'urgence de prendre les mesures idoines afin d'assurer un approvisionnement correct des marchés en moutons et en denrées de consommation courante accessibles aux populations", rapporte le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 6 mai.

Il a recommandé aux membres du gouvernement "de veiller, durant cette période exceptionnelle, au renforcement de la sécurité routière et à une bonne organisation des systèmes de transport publics urbains et interurbains des personnes et des biens", ajoute la même source.

Le communiqué du Conseil des ministres annonce que le président de la République a évoqué, lors de la réunion gouvernementale hebdomadaire, l'apurement de la dette intérieure, ainsi que la relance du secteur du bâtiment et des travaux publics.

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Selon le communiqué rendu public par la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, la mise en œuvre de la stratégie de promotion de l'investissement et de développement du secteur privé a été abordée au cours de la réunion.

Le déploiement de la nouvelle politique industrielle a également été évoqué.

Le chef de l'État "prescrit d'engager des concertations sur le financement de l'économie en intégrant des propositions relatives à la mise en place d'un dispositif bancaire national de financement du développement".