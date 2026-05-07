Sénégal: Hydrocarbures - Ousmane Sonko mise sur la sobriété énergétique et la transition vers les énergies renouvelables

Dakar — Le Premier ministre a préconisé, mercredi, le recours à la sobriété énergétique et l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables, entre autres mesures, pour éviter les conséquences d'une flambée du prix du baril de pétrole.

En intervenant au Conseil des ministres de ce mercredi 6 mai, Ousmane Sonko a suggéré "le déploiement accéléré d'une politique de sobriété énergétique, l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables, la mise en place d'un bouclier énergétique ciblé en faveur des secteurs stratégiques et du pouvoir d'achat".

Il a proposé aussi "le renforcement de la veille géopolitique, la diversification des approvisionnements" du pays en produits pétroliers et "la révision du régime fiscal".

"Le Premier ministre a abordé la situation géopolitique au Moyen-Orient, caractérisée par une instabilité structurelle profonde [qui entraîne] une flambée du cours du baril dans les marchés pétroliers internationaux", rapporte la parole-parole du gouvernement, Marie Rose Faye.

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Elle ajoute, en citant Ousmane Sonko, que "les effets pour le Sénégal, pays importateur net d'hydrocarbures, sont directs, cumulatifs et multidimensionnels".

Selon M. Sonko, la détérioration de la balance commerciale est l'une des conséquences pouvant découler d'une flambée des prix des hydrocarbures dont le Sénégal est importateur.

Si ces prix augmentent fortement à cause de la guerre au Moyen-Orient, il peut y avoir "une pression sur les finances publiques, le renchérissement des coûts de production dans les secteurs structurants de l'économie nationale et le risque de transmission inflationniste aux prix à la consommation", a noté Marie Rose Faye en citant le Premier ministre.

Diversification du mix énergétique

"Face à cette situation, le gouvernement a privilégié une réponse fondée sur l'accélération de la valorisation de ses ressources gazières nationales, la maîtrise de la demande énergétique, la diversification compétitive du mix énergétique et la protection ciblée des secteurs vulnérables", affirme le communiqué du Conseil des ministres.

Ousmane Sonko a évoqué "la nécessité de renforcer le pilotage stratégique du secteur de l'électricité, notamment la performance opérationnelle de la SENELEC", la Société nationale d'électricité du Sénégal.

Il a recommandé au ministre chargé de l'Énergie, à ses collègues s'occupant des Finances et du Budget, de l'Économie, et aux autres personnalités concernées de "préparer un conseil interministériel consacré à la performance, à la soutenabilité financière et aux perspectives de développement du secteur" de l'électricité.

Selon le communiqué issu de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le ministre chargé de l'Énergie coordonnera l'élaboration d'une note de cadrage, qui sera transmis à la Primature dans un délai de trente jours.

"Le Premier ministre a [demandé au] ministre des Finances et du Budget [de] conduire, conjointement avec le ministre chargé de l'Énergie et les instances dirigeantes de la SENELEC, une évaluation exhaustive et contradictoire des engagements financiers de l'État vis-à-vis du secteur", rapporte la porte-parole du gouvernement.

"De son côté, la SENELEC soumettra, à travers son ministère de tutelle, un plan opérationnel de performance couvrant les dimensions technique, commerciale, financière et organisationnelle", ajoute le communiqué du Conseil des ministres.

Selon la même source, la Commission de régulation du secteur de l'énergie va apporter sa contribution à l'analyse des équilibres économiques sectoriels, à l'évaluation des mécanismes tarifaires en vigueur et à la définition d'indicateurs objectifs de suivi de la performance.