Afrique: Conakry veut s'offrir une nouvelle dynamique de connectivité avec un deuxième câble sous-marin

Dakar — Le premier ministre de la République de Guinée Amadou Oury Bah a présidé mercredi la cérémonie de signature officielle de l'accord de construction et de maintenance du projet MEDUSA Africa pour l'acquisition d'un second câble sous-marin en Guinée, rapporte le même jour l'Agence guinéenne de presse (AGP) visitée par l'APS.

Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation Mourana Soumah a pris part à cette cérémonie de signature présidée par le chef du gouvernement guinéen.

La signature de cet accord marque une étape déterminante qui consacre l'adhésion de la Guinée à un projet multinational d'envergure, précise la même source.

Ce second câble sous-marin ouvre la voie au lancement des études marines, la préparation opérationnelle de l'acquisition du câble et l'entrée effective du projet dans sa phase de mise en œuvre, selon l'AGP.

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Le Premier ministre Amadou Oury Bah, est revenu sur le retard accusé par la Guinée dans son intégration aux grandes infrastructures numériques internationales.

"Depuis 13 ans, le premier câble est arrivé avec plusieurs années de retard en Guinée. À cette époque, certains cadres avaient fait croire l'ancien Président, le Général Lansana Conté, que cela porterait atteinte à notre souveraineté nationale", a rappelé le chef du gouvernement.

"L'On parlait d'une perte de souveraineté et d'un coût de dix millions de dollars. Pourtant, il s'agissait d'un investissement stratégique. Lorsqu'on ne maîtrise pas un sujet, il faut s'informer et observer ce que font les autres pays. Le monde évolue et la responsabilité des gouvernants est de ne pas limiter leur vision à des considérations individuelles, mais d'anticiper les changements de demain", a-t-il poursuivi.

À travers cette signature, la Guinée se positionne désormais comme un point d'ancrage stratégique des infrastructures numériques en Afrique de l'Ouest.

Le projet MEDUSA Africa devrait renforcer l'attractivité du pays pour les investissements structurants et impulser une nouvelle dynamique régionale en matière de connectivité, a estimé l'agence publique d'information de la République de Guinée.