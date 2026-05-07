Sénégal: Le président de la République appelle à accélérer la prévention des inondations

Dakar — Le chef de l'État a exhorté le gouvernement, mercredi, à faire le point sur les travaux entamés dans les localités souvent inondées et à accélérer la mise en œuvre du Programme national de prévention et de gestion des inondations.

En abordant ce sujet lors du Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a demandé au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et à son collègue chargé de l'Intérieur de "faire le point sur les projets, travaux, actions et opérations prioritaires engagés dans les localités souvent touchées par des inondations".

Selon le communiqué du Conseil des ministres, M. Faye a évoqué "la nécessité de prendre les dispositions préventives, afin d'accélérer la mise en œuvre du Programme national de prévention et de gestion des inondations".

Il a recommandé aux ministres concernés de faire une évaluation des risques et d'identifier les localités concernées.

"La gestion des inondations est devenue une activité gouvernementale majeure, qui mobilise plusieurs entités publiques et des ressources financières importantes", a-t-il rappelé.