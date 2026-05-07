Sénégal: Vers l'implantation d'une institution de microfinance à Matam

6 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Matam — Le directeur général de la Coopérative autonome pour le renforcement des initiatives économiques par la Microfinance (CAURIE-MF), Aloise Aly Ndiaye a annoncé, mercredi le début du processus d'implantation de cette institution de microfinance dans la région de Matam (nord), dans le cadre de son plan stratégique de développement qui vise à faire un maillage du territoire national.

"Nous avons mis en place un plan stratégique de développement 2025-2029, avec un axe dédié au maillage du territoire national. C'est dans ce sens que nous sommes ici pour démarrer toutes les activités liées au processus de développement de l'installation de CAURIR-MF dans la région de Matam", a-t-il dit.

Il s'exprimait au terme d'une réunion du Comité départemental de développement (CDD) axée sur les procédures d'implantation de cette institution de Microfinance.

Il a ajouté que cela va "accélérer la création officielle de l'agence régionale".

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Aloise Aly Ndiaye a fait savoir que CAURIE-MF dont le siège se trouve à Thiès (ouest) est une structure présente dans toutes les régions administratives du Sénégal, "sauf à Matam".

"C'est tout à fait légitime de prévoir notre installation dans cette région. Matam est une région stratégique en termes d’élevage, de pisciculture et des solutions vertes. C'est dans ce sens que CAURIE-MF propose des financements dans tous ces différents domaines", a précisé M. Ndiaye.

"Ce sera le lieu de conjuguer les efforts pour booster davantage l'économie locale afin de permettre à chaque acteur d'en trouver son compte.

CAURIE-MF dit être ouverte à tout partenariat qui peut toucher sa cible surtout celle féminine, d'après son directeur général.

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