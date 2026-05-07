Sénégal: BRVM - Hausse de plus de 110 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce 6 mai 2026

7 Mai 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 6 mai 2026, la capitalisation du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 110,561 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 12 330,986 milliards FCFA contre 12 220,425 milliards FCFA le mardi 5 mai 2026. Cette forte hausse a pour soubassement la première cotation des emprunts obligataires dénommés FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030 et FCTC SENELEC MEZZANINE 10,00 % 2025-2030.

La SENELEC, qui est l'opérateur public du secteur de l'électricité au Sénégal, chargé de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation de l'énergie, a procédé à une opération de titrisation. Cette opération s'inscrit dans sa politique de durabilité et contribue directement à la réalisation des Objectifs de Développement Durable notamment, le renforcement de l'accès universel l'électricité et la promotion de la réduction progressive de l'intensité carbone du réseau sénégalais.

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La SENELEC avait ainsi établi, conjointement avec la société de gestion BOAD TITRISATION, le compartiment " FCTC SENELEC 2025-2030 " du Fonds Commun de Titrisation de Créances dénommé FCTC SENELEC. La diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA par obligation a eu lieu du 29 septembre au 05 novembre 2025.

A l'issue de cette opération, 8 300 000 obligations " FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030 et 2 500 000 obligations " FCTC SENELEC MEZZANINE 10,00 % 2025-2030 " ont été souscrites sur le Marché Financier Régional de l'UEMOA, pour un montant total de 108 milliards FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré aussi une hausse de 66,696 milliards, avec un niveau passant de 15 470,975 milliards FCFA la veille à 15 537,671 milliards FCFA la veille.

La valeur des transactions s'est établie à 1,503 milliard FCFA contre 1,639 milliard FCFA le mardi 5 mai 2026.

Les indices phares de la bourse ont renoué avec la hausse. C'est ainsi que l'indice BRVM composite a augmenté de 0,43% à 403,33 points contre 401,60 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en progression de 0,50% à 190,35 points contre 189,40 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a enregistré une hausse de 0,70% à 157,39 points contre 156,30 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a progressé de 0,15% à 280,04 points contre 279,63 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 0,43% à 155,72 points contre 155,05 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d'Ivoire (plus 6,77% à 7 175 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 6,70% à 7 800 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 6,31% à 3 200 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 5,66% à 1 400 FCFA) et Erium Côte d'Ivoire (plus 3,31% à 2 810 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres, Oragroup Togo (moins 7,47% 2 975 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,09% à 3 700 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 4,19% à 1 715 FCFA), Setao Côte d'Ivoire (moins 3,39% à 2 850 FCFA) et EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 3,33% à 1 450 FCFA).

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