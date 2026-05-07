Sénégal: Ousmane Sonko relève les blocages de deux initiatives du gouvernement

Dakar — Le Premier ministre a signalé, mercredi, les blocages dont l'usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles (ouest) et le Projet de gestion des eaux pluviales (PROGEP) sont l'objet, en demandant aux responsables concernés de les lever.

Ousmane Sonko "a abordé les blocages de l'unité de dessalement de l'eau de mer des Mamelles", qui est confronté à "un déficit de financement de 6 milliards" de francs CFA, et du PROGEP, lequel est "affecté par des lenteurs [liées à] l'approbation des marchés", rapporte la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, à la suite du Conseil des ministres.

Concernant l'usine de dessalement de l'eau des Mamelles, M. Sonko a demandé au ministre des Finances et du Budget de "travailler à une solution en urgence".

En ce qui concerne le PROGEP, le Premier ministre a recommandé au même ministre et à la Direction centrale des marchés publics de "veiller au strict respect des délais légaux prescrits par le Code des marchés publics".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ousmane Sonko pense, d'après le communiqué du Conseil des ministres, que "la célérité des instances de contrôle et de régulation ne saurait constituer un facteur de ralentissement des projets prioritaires de l'État".

Il a évoqué, lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, quatre "réalisations significatives" qui témoignent de la détermination de l'État à moderniser les infrastructures nationales et à affermir sa souveraineté dans des secteurs stratégiques.

Il s'agit de la réouverture de l'aéroport de Ziguinchor (sud), jeudi 30 avril, à la suite de sa rénovation, et de la mise en service de l'autoroute Mbour-Thiadiaye (ouest), mercredi 29 avril, selon le communiqué du Conseil des ministres.

À ces deux "réalisations significatives" s'ajoutent l'inauguration du parc agro-industriel de Kolda (sud), vendredi 24 avril, et l'acquisition, le lendemain, de West African Energy par la SENELEC, la Société nationale d'électricité du Sénégal, note la porte-parole du gouvernement en citant M. Sonko.