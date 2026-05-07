Sénégal: Tambacounda - Des rencontres B2B pour connecter les petits producteurs aux autres acteurs du marché

Tambacounda — L'ONG World vision Sénégal, tient du 5 au 7 mai, sur l'esplanade de la mairie de Tambacounda (est), des rencontres dénommées "business to business" (B2B) dont l'objectif est de connecter les petits producteurs locaux aux autres acteurs du marché, a constaté l'APS.

Ces rencontres B2B s'inscrivent dans le cadre du projet "Thivre" qui signifie en français "transformer la résilience des ménages dans les environnements vulnérables".

"Thrive" est mis en œuvre depuis 2023 pour une durée de 7 ans par l'ONG World vision Sénégal pour faire face à la pauvreté persistante, à l'insécurité alimentaire et aux vulnérabilités économiques et climatiques qui affectent les zones rurales du Sénégal.

"Le troisième volet de ce programme qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est la création d'entreprise où on passe par le biais du développement local des chaînes de valeur pour pouvoir impliquer les petits producteurs à jouer un rôle plus important dans le système de marché", a déclaré Kome Ndour, manager du projet.

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Il s'exprimait, mardi, à l'occasion de la cérémonie officielle de ces journées B2B présidée par le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue.

Selon M. Ndour, l'objectif de ces rencontres est de connecter les petits producteurs aux autres acteurs pour qu'ils puissent avoir des informations nécessaires pour booster leurs activités.

Ces rencontres permettront aux bénéficiaires de nouer des relations solides pour améliorer leur capacité d'approvisionnement et de vente, a estimé Kome Ndour.

"Notre objectif est surtout d'augmenter les revenus des petits producteurs à travers les activités dans lesquelles ils s'activent, mais aussi à travers les opportunités économiques qui sont dans leurs zones", a-t-il poursuivi.

"Thrive" est présenté comme "un programme ambitieux visant à transformer durablement les conditions de vie de 73 633 ménages vulnérables" dans les régions de Tambacounda, Kaffrine, Kédougou et Kolda à travers le développement des chaînes de valeur maïs, arachide, fonio, mais aussi à travers le maraîchage et le petit élevage.