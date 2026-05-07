Sénégal: Thiès - 56 jeunes obtiennent une certification en horticulture, froid et climatisation

Thiès — Cinquante-six jeunes ont obtenu, à l'issue d'une formation suivie en 2025 à Thiès, leur certification en horticulture, froid et climatisation, avec un taux de réussite de 100%, dans le cadre du Programme de formation école-entreprise (PF2E), a indiqué, mercredi, Ababacar Sadikh Niang, adjoint au gouverneur, chargé du développement.

"Concernant le taux de réussite, nous avons 100 %, par rapport aux 56 apprenants, qui ont eu à faire la certification et nous pouvons dire que les objectifs escomptés ont été satisfaits à 100 %", s'est réjoui Ababacar Sadikh Niang.

Il présidait, dans les locaux de la gouvernance, un comité régional de suivi du PF2E, visant à faire le bilan des activités déroulées, courant de 2025, dans le cadre de cette initiative.

Le PF2E s'inscrit dans un partenariat public-privé permettant d'enrôler massivement des jeunes en quête de qualification professionnelle.

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Le comité de suivi de ce programme a été institué depuis janvier 2025.

Cette initiative promeut la formation en alternance, à l'école et à l'entreprise, avec une implication accrue du secteur productif sénégalais dans l'organisation et la gestion de la formation professionnelle.

L'objectif est d'améliorer l'employabilité d'au moins 25 000 jeunes âgés de 16 à 35 ans, dans la période 2018-2026.

Selon Ababacar Sadikh Niang, en 2025, un nombre de 128 apprenants avaient été reçus, dont les 56 qui ont passé les certifications ont tous réussi. Selon lui, des défis liés au taux d'abandon et au taux de réussite, ont été relevés.

"Nous pouvons tirer un bilan satisfaisant, parce que, par rapport au taux d'abandon, sur les 128 apprenants, nous n'avons que cinq abandons, ce qui est un nombre minime, comparé à l'année précédente (2024)", a commenté l'autorité.

Selon lui, l'objectif, pour l'année 2026, est d'atteindre un nombre plus important d'apprenants et de limiter le nombre d'abandons.

En raison du dynamisme économique de la région de Thiès, des secteurs clés comme la production horticole, le froid et climatisation, ainsi que l'électricité, ont été choisis, a expliqué M. Niang.