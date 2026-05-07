Tunisie: La pluie fait son retour - Rerturbations attendues dans ces régions

7 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'Institut national de la météorologie (INM) prévoit, pour ce jeudi, un temps partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays, avant une nette intensification de la couverture nuageuse dans l'après-midi sur les zones ouest.

Selon les prévisions de l'institut, des cellules orageuses locales accompagnées de pluies sont attendues, avec des précipitations pouvant être localement abondantes à l'extrême nord. Les perturbations devraient ensuite concerner certaines régions orientales du nord et du centre du pays.

Les vents souffleront du secteur est sur le nord et le centre, et du secteur ouest sur le sud. Ils seront relativement forts près des côtes orientales et dans le sud, où des phénomènes locaux de sable et de poussière pourraient réduire la visibilité. Ailleurs, les vents seront faibles à modérés, mais se renforceront temporairement lors des épisodes orageux, avec des rafales pouvant dépasser les 70 km/h.

La mer sera agitée à très agitée sur les côtes est, tandis qu'elle restera moutonneuse au nord.

Les températures maximales varieront entre 20 et 25 degrés au nord et au centre, et entre 26 et 32 degrés dans le reste des régions. Elles pourraient atteindre jusqu'à 36 degrés à l'extrême sud du pays.

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