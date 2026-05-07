Guinée: Guinée - Le ministère de l'élevage veut passer à une gestion basée sur les résultats

Le Ministère de l'Élevage amorce un tournant dans son mode de fonctionnement. Ce mercredi 06 mai 2026, le ministre Félix Lamah a officialisé la signature des Contrats Opérationnels de Performance (COPME), un dispositif destiné à améliorer l'efficacité de l'administration.

Derrière cet outil, une ambition claire : instaurer une culture de résultats au sein du département. Chaque direction et service dispose désormais d'objectifs précis à atteindre, accompagnés d'indicateurs permettant d'évaluer concrètement les performances.

Selon le ministre, cette réforme ne s'est pas faite en vase clos. Elle est le fruit d'un processus participatif ayant impliqué les agents du ministère, notamment lors d'une retraite stratégique organisée quelques jours plus tôt. Une manière, selon lui, d'ancrer les décisions dans les réalités du terrain.

Cette initiative s'inscrit également dans une dynamique plus large impulsée au sommet de l'État, avec la signature préalable d'un contrat de performance entre le ministre et le Premier ministre.

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Mais au-delà des textes, le défi reste entier : traduire ces engagements en résultats visibles dans un secteur confronté à de nombreux enjeux, notamment la modernisation des pratiques, la sécurité sanitaire et le développement des filières.

Conscient de ces défis, le ministre a appelé ses collaborateurs à plus d'engagement et de rigueur, tout en promettant un dialogue régulier avec les équipes pour suivre l'évolution des objectifs fixés.

Avec le COPME, le Ministère de l'Élevage affiche ainsi sa volonté de rompre avec les pratiques administratives classiques et de s'orienter vers une gestion plus transparente et axée sur l'impact.