Afrique: La Guinée renforce sa souveraineté numérique avec le projet MEDUSA AFRICA

La République de Guinée vient de franchir une étape décisive dans le développement de son infrastructure numérique avec la signature de l'accord de construction et de maintenance (C&MA) du projet MEDUSA AFRICA. Cette initiative stratégique vise à améliorer significativement la connectivité internationale du pays et à soutenir sa croissance économique à long terme.

Ce projet s'inscrit dans une dynamique de modernisation des infrastructures numériques nationales et marque un tournant important vers une souveraineté numérique renforcée. Le Directeur général de la Guinéenne de Large Bande (GUILAB), Ahmed Karifa Diawara, a souligné la portée historique de cet engagement, affirmant qu'il s'agit d'une «étape refondatrice» pour la Guinée dans la prise en main de son destin numérique.

Revenant sur l'expérience du câble sous-marin ACE, en service depuis près de 13 ans, il a rappelé les défis actuels liés à la dépendance à une unique infrastructure. Le projet MEDUSA AFRICA permettra ainsi de diversifier les accès internationaux, d'améliorer la résilience du réseau et de garantir une meilleure continuité des services numériques.

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Le Directeur général adjoint de MEDUSA AFRICA, Damien Bertrand, a pour sa part mis en avant la dimension internationale de cette infrastructure, qui reliera plusieurs régions stratégiques, notamment l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et le Moyen-Orient. Ce système repose sur des principes fondamentaux tels que l'accès ouvert, la résilience et le partenariat entre acteurs publics et privés.

Le Ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation, Mourana Soumah, a inscrit ce projet dans la vision stratégique Simandou 2040. Il a souligné que l'installation d'un second câble sous-marin constitue un choix structurant pour sécuriser la connectivité du pays, accompagner la transformation digitale et renforcer son attractivité économique.

Présidant la cérémonie, le Premier ministre Amadou Oury Bah a appelé à poursuivre les efforts en matière d'infrastructures numériques, insistant sur la nécessité d'aller au-delà de deux câbles pour garantir une sécurité optimale. Il a également encouragé une meilleure exploitation du réseau national de fibre optique, long de 4000 km, afin d'en maximiser les retombées économiques.

La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement et de hauts responsables, témoignant de l'importance stratégique accordée à ce projet pour l'avenir numérique de la Guinée.