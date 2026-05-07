Sénégal: Coupe de la Ligue - Diambars domine TFC et se qualifie en finale

Dakar — L'équipe des Diambars , pensionnaire de la Ligue 2 a dominé mercredi (2-0) Teungueth FC ( TFC, Ligue 1) au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, validant le premier ticket pour la finale de la Coupe de la Ligue 2026.

Face à un adversaire évoluant à domicile, les Académiciens de Saly ont imprimé leur marque dès l'entame de la rencontre. Techniques et très organisés, ils ont dominé une bonne partie de la rencontre.

Vincent Dominique Mané va valider cette domination de Diambars en ouvrant le score à la 37e minute.

En deuxième mi-temps, les protèges de l'entraîneur Abdoulaye Seck, ancien capitaine emblématique de Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) ne vont pas baisser les armes.

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Mais, ils ratent à plusieurs reprises l'occasion d'aggraver le score.

El Hadj Diallo va sceller le sort du match en marquant le deuxième but à la 80e mn.

Avec cette qualification en finale l'actuel leader de la Ligue 2 et finaliste de la Coupe du Sénégal poursuit sa bonne dynamique.

Les Académiciens de Saly ont remporté la Coupe de la Ligue à deux reprises (2016 et 2019).

Ils vont connaître leur adversaire Jeudi lors de la deuxième demi-finale entre l'AS Douanes et SONACOS.

L'AS Douanes (Ligue 1), vainqueur du trophée en 2009 et 2015, vise une qualification en finale aux dépens de Sonacos (Ligue 1).

En course pour la montée au sein de l'élite, l'AS Douanes (actuellement 3e) veut se qualifier en finale pour confirmer ses bons résultats de ces deux dernières saisons.

En face, les douaniers rencontrent les huiliers de la SONACOS, une équipe actuellement en difficulté en championnat et qui se bat pour se maintenir dans l'élite.

La SONACOS n'a pas encore remporté la Coupe de la Ligue. Une qualification en finale sera donc historique pour les huiliers.

La finale de la Coupe de la Ligue est prévue le 17 mai 2026.

La Coupe de la Ligue est réservée à la catégorie U20 des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, chaque équipe ayant toutefois la possibilité d'aligner trois joueurs seniors.

Wally Daan de Thiès avait remporté la Coupe de la Ligue en 2025.