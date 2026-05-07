Congo-Brazzaville: Intelligence artificielle et langues nationales - Le pays lance les travaux de sa stratégie nationale avec l'appui du Pnud

La réunion inaugurale du comité technique chargé de l'élaboration de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle s'est tenue le 6 mai à Brazzaville, marquant le lancement d'un projet ambitieux couplant innovation technologique et sauvegarde du patrimoine linguistique congolais.

Le gouvernement a officiellement lancé les travaux de son comité technique pour intégrer l'intelligence artificielle comme moteur de compétitivité et de souveraineté. Cette initiative, qui bénéficie du soutien technique et financier du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), vise à positionner la République du Congo comme un acteur majeur de l'économie de la connaissance à l'horizon 2030.

Adama-Dian Barry, représentante résidente du Pnud au Congo, a réaffirmé l'engagement de son institution. « Cette réunion s'inscrit dans la vision du Congo d'accélérer l'inclusion et la transition numérique. Dans un monde où la technologie évolue dans une vitesse fulgurante, il est important que le pays se dote des stratégies de dernière génération, notamment l'alphabétisation numérique et la traduction des nouvelles technologies dans les langues nationales »,a-elle indiqué.

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Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Frédéric Nzé, a souligné que l'intelligence artificielle représente à la fois une opportunité et une menace. Il a précisé que ces technologies mettent en évidence le génie de la jeunesse et participent à la création d'emplois. Actuellement, l'Afrique subsaharienne dépose moins de 3% de brevets mondiaux dans ce secteur. Le Congo entend donc combler ce retard par un cadre éthique et réglementaire solide.

La digitalisation du lingala et du kituba

Un pilier central du projet concerne la digitalisation des langues nationales. L'objectif est de créer un corpus numérique structuré pour le lingala et le kituba, parlés par plus de dix millions de locuteurs en Afrique. Selon les autorités, cette démarche permettra aux citoyens de tout bord de s'approprier la rédaction et la prononciation de ces langues via l'intelligence artificielle, évitant ainsi leur « extinction numérique » et garantissant une inclusion technologique totale. Cela amènera les citoyens à faire des recherches en langues nationales.

Le comité technique dispose d'un délai de six mois pour produire onze livrables stratégiques. Le déploiement s'articulera en trois phases, d'abord le cadrage et le diagnostic via la constitution des groupes de travail et état des lieux de l'écosystème, ensuite la consultation par les ateliers sectoriels et benchmarking international. Enfin, la dernière rédaction permettra la finalisation de la stratégie et du corpus linguistique pour soumission au gouvernement.

La mise en oeuvre immédiate nécessite la sécurisation d'un budget spécifique estimé entre 150 et 200 millions FCFA pour assurer la logistique et les consultations nécessaires à la réussite de ce projet national.