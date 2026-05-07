Afrique: Le Gabon souhaite renforcer la coopération avec l'Angola en mettant l'accent sur la diversification économique

Luanda — Le Président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a défendu ce mercredi à Luanda le renforcement de la coopération bilatérale avec l'Angola, en insistant sur la diversification économique, l'industrialisation et la promotion de solutions africaines aux défis du continent.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Président de l'Angola, João Lourenço, le chef d'État gabonais a déclaré que la visite avait permis des « échanges francs et constructifs », contribuant à renforcer la confiance mutuelle et les liens d'amitié entre les deux pays, qui partagent aujourd'hui une vision commune d'approfondissement de la coopération bilatérale.

L'homme d'État gabonais a réaffirmé l'engagement de son pays en faveur de l'intégration africaine et du renforcement des organisations continentales, et a souligné le rôle actif de l'Angola dans ce processus et sur la scène internationale.

Sur le plan économique, Brice Clotaire Oligui Nguema a reconnu l'expérience de l'Angola dans le secteur pétrolier et a exprimé son intérêt pour un renforcement de la coopération dans ce domaine, ainsi que pour son extension à d'autres secteurs stratégiques.

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Diversification économique en Afrique

À cet égard, le Président gabonais a plaidé pour la diversification des économies africaines, en insistant sur la transformation locale des ressources naturelles, telles que le bois et les minéraux, afin de générer une plus grande valeur ajoutée et de créer des emplois.

Le dirigeant a également souligné la nécessité d'investir dans l'industrie manufacturière, le développement du capital humain, la gestion durable des ressources naturelles et une plus grande transparence de la gouvernance économique.

Situation intérieure au Gabon

Concernant la situation intérieure au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema a souligné que l'unité nationale et le renforcement des institutions démocratiques figuraient parmi les priorités centrales de son gouvernement.

Il a affirmé que le processus de transition politique s'était déroulé dans le respect de la légalité et des engagements internationaux, notamment la tenue d'élections présidentielles, législatives et locales, ainsi que la révision constitutionnelle.

Selon le dirigeant gabonais, ces mesures ont permis le bon fonctionnement des institutions et ont été mises en oeuvre conformément aux principes démocratiques.

L'homme d'État gabonais a insisté sur l'importance de la stabilité institutionnelle et de la consolidation démocratique dans son pays.

Malgré les critiques internes et les sanctions externes, Brice Clotaire Oligui Nguema a déclaré que le Gabon maintenait son engagement en faveur de la stabilité, de la démocratie et de l'État de droit, et a soutenu que la gouvernance devait reposer sur le dialogue, l'inclusion et le respect de la diversité politique.

Le Président gabonais a également évoqué l'importance de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du système judiciaire, et a considéré le fonctionnement autonome des institutions comme essentiel à la garantie des droits des citoyens.

Brice Clotaire Oligui Nguema a réaffirmé que les priorités de son gouvernement incluent la consolidation de la paix, le renforcement de l'unité nationale et la promotion du développement économique et social du pays.

Contexte mondial

Dans le contexte international, le dirigeant a estimé que la situation mondiale actuelle, marquée par des crises et des conflits, représente un défi accru, mais aussi une opportunité d'accélérer les réformes et de renforcer les partenariats.

« La situation est complexe, mais nous devons maintenir l'équilibre et poursuivre nos efforts pour assurer la croissance et la stabilité », a-t-il déclaré, plaidant également pour des investissements dans des secteurs tels que l'énergie, la numérisation et les infrastructures.

Brice Clotaire Oligui Nguema a appelé à un règlement pacifique des conflits en Afrique, a défendu les « solutions africaines aux problèmes africains » et a encouragé les initiatives promouvant la paix, le dialogue et l'unité sur le continent.

L'homme d'État gabonais effectue une visite d'État de trois jours en Angola, visant à renforcer les relations bilatérales d'amitié et de coopération.