Angola: L'Expo Agro SADC-Huambo rassemble 40 entreprises

Huambo — Plus de 40 entreprises angolaises des secteurs agro-pastoral, pharmaco-vétérinaire, apiculture, eau, technologies agricoles et intrants, participent depuis ce mercredi, à Huambo, à la 2ᵉ édition d'Expo AgroSADC-Huambo, centrée sur la promotion de la filière agrobusiness.

La foire, qui se déroule jusqu'à dimanche dans l'espace adjacent au Centre de Formation des Journalistes (CEFOJOR-Huambo), en périphérie de cette ville, compte sur la présence des exposants de Benguela, Huambo, Huíla et Luanda.

L'événement, sous le slogan « L'agro-business, chemin de la prospérité pour le corridor de Lobito », est une initiative des entreprises nationales Agro-Magazine et Agro-Egrégios.

Dans sa déclaration à l'ANGOP, l'un des organisateurs de l'expo, Luís António, a dit que sont exposés des produits et services avec des technologies de pointe développées en interne, dont la perspective est d'établir des partenariats fructueux sur le marché Centre/Sud du pays, en général.

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Le lieu d'exposition, a-t-il ajouté, est également marqué par la présence de certaines entreprises de montage de panneaux et de machines agricoles qui ont déjà commencé à commercialiser leurs produits et services.

Selon lui, à partir de ce jeudi, en parallèle de l'exposition, il est prévu le démarrage du Forum AgroSADC, tandis que vendredi, troisième jour, l'ouverture d'un workshop destiné aux entrepreneurs.

À propos de ce forum, il a expliqué que son objectif est de stimuler le développement d'agro-business au niveau national, alors que se prévoit un atelier de formation des agriculteurs, des aviculteurs, des éleveurs de porcs, des apiculteurs et des vétérinaires aux questions juridiques et l'étude de viabilité du marché, avec des experts de différents secteurs économiques.

Le responsable a mentionné que la gestion des entreprises et des clients était parmi les problèmes identifiés au niveau national dans ce secteur, car bien souvent, le gouvernement distribue des animaux et des intrants agricoles, mais les gens ne parviennent toujours pas à assurer la continuité des activités, c'est dans ce sens qu'on a prévu une formation durant cet événement.

De son côté, le président du Forum AgroSADC, Domingos Cahungua, a précisé que cette exposition a pour objectif de dynamiser ce secteur de l'économie et de garantir la sécurité alimentaire du pays.

Il a expliqué que le choix de la province de Huambo est dû à sa situation géographique, car elle se trouve sur le plateau central d'Angola, une région privilégiée avec des terres arables, de l'eau et d'un bon climat, essentiels au développement du secteur.

La première édition d'Expo AgroSADC-Huambo s'est déroulée du 6 au 11 mai 2025.