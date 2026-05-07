Angola: La reine Nhakatolo Ngambo salue les projets d'infrastructures en cours à Moxico Leste

Luau — La reine Nhakatolo Ngambo a salué ce mercredi, à Luau, dans la province de Moxico Leste, les projets d'infrastructure en cours dans la région, dans le cadre des services sociaux de proximité et d'interconnexion des municipalités par des routes.

S'adressant à l'ANGOP, la reine a exprimé sa grande joie au regard de l'exécution des travaux sur les routes nationales 190 et 250, sur les tronçons Luau/Cazombo et Luau/Luacano/Cameia, et espère que les projets seront achevés dans les délais impartis.

La souveraine affirme que la conclusion des travaux sur ces deux routes facilitera l'écoulement des produits agricoles vers les centres de consommation et réduira les coûts de transport, du carburant et de services taxis.

Les travaux sur la route nationale 190, avec un investissement d'environ 276 millions de dollars, prévoient la réhabilitation de 183 kilomètres, dont plus de 120 km déjà asphaltés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le tronçon Luau/Luacano/Cameia, le gouvernement a investi 183 490 210 000 kwanzas pour la réhabilitation de 156 kilomètres de route, dont 95 déjà asphaltés.

La reine Nhakatolo Ngambo a également fait mention de la construction achevée des parcs photovoltaïques de Cazombo (24 mégawatts) et de Luau (32,2 MW), ce dernier inauguré lundi, par le président de la République, João Lourenço.

Elle a ainsi encouragé le gouvernement à continuer de mobiliser des ressources pour la réalisation des quatre autres projets prévus dans la province, afin de dynamiser le secteur productif, de faciliter l'accès à l'énergie électrique et de lutter contre les inégalités.

La souveraine du peuple Luvale a été intronisée officiellement le 9 septembre 2024, devenant ainsi sa sixième reine.