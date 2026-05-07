Angola: L'Angola Convention Bureau renforce l'organisation d'événements internationaux

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a déclaré ce mercredi que l'Angola Convention Bureau renforcerait la coordination et l'encadrement institutionnel nécessaires pour attirer et organiser des événements internationaux dans le pays.

S'exprimant lors du lancement de l'Angola Convention Bureau, au nom du président de la République, João Lourenço, le ministre a souligné que cette initiative reflète le souhait du pays de s'imposer comme une destination compétitive pour le tourisme d'affaires à l'échelle mondiale.

Selon José de Lima Massano, la création de l'Angola Convention Bureau fait suite à la tenue d'importants sommets internationaux en 2025, qui ont démontré la capacité d'organisation du pays, mais aussi la nécessité d'une structure dédiée à la promotion structurée de ce secteur.

« Nous voulons cesser d'être des hôtes occasionnels et devenir une destination permanente, compétitive et de référence pour les conférences et les expositions internationales », a-t-il affirmé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

M. Massano a par ailleurs souligné que l'Angola connaît une période de stabilité macroéconomique, soutenue par une croissance économique plus diversifiée, en mettant particulièrement l'accent sur les performances de l'économie non pétrolière, qui a enregistré une croissance d'environ 5,11 % en 2025, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de l'extraction de diamants et d'autres minéraux, de l'industrie manufacturière, du commerce, des télécommunications, des transports et de l'entreposage.

Le responsable a également indiqué que la structure économique nationale présente des signes évidents de transformation, les services représentant 46,8 % du produit intérieur brut (PIB), l'agriculture 25,2 %, l'industrie extractive 15,4 % et l'industrie manufacturière 11,7 %.

Le sous-secteur de l'hébergement et de la restauration contribue directement à hauteur de 1,4 % au PIB, sans compter son effet multiplicateur sur les autres secteurs.

En matière de politiques publiques, il a cité le programme « Visit Angola - The Rhythm of Life », l'extension de l'exemption de visa touristique à plus de 100 pays et l'accent mis sur la qualification du personnel comme autant de mesures mises en œuvre pour dynamiser le secteur.

José de Lima Massano a également mentionné que l'Angola Convention Bureau contribuera à l'amélioration des infrastructures existantes, notamment l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto, le réseau hôtelier et le centre de congrès de Talatona, en plus des nouvelles installations prévues.

Par cette initiative, le pouvoir exécutif entend dynamiser la diversification de l'économie, en faisant du tourisme d'affaires l'un des moteurs d'une croissance durable et d'une création d'opportunités dans le pays.