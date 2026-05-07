Angola: L'Angola signe un accord avec l'ICCA pour renforcer le tourisme d'affaires

Luanda — L'Angola et l'Association internationale des congrès et conventions (ICCA) ont signé ce mercredi, à Luanda, un protocole d'accord destiné à la promotion international du pays, dans le cadre du lancement de l'Angola Convention Bureau - Meet in Angola: The Meeting Room in Africa.

L'accord a été paraphé par la directrice générale de l'Institut de promotion du tourisme (INFOTUR), Allícia Santos, et le directeur exécutif de l'ICCA, Senthil Gopinath Srinivasan, une organisation mondiale leader dans l'industrie des réunions et événements, présente dans 108 pays.

Ce partenariat établit une coopération à long terme axée sur le développement du tourisme d'affaires (MICE), mais aussi sur la formation des professionnels liés à l'organisation d'événements.

Le document prévoit l'utilisation de la plateforme mondiale de l'ICCA pour positionner l'Angola comme une destination compétitive sur le marché international des congrès, conférences et événements corporatifs, élargissant ainsi la visibilité du pays auprès des associations, entreprises et investisseurs.

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L'initiative comprend également des actions de formation, de transfert de connaissances et d'assistance technique pour renforcer les compétences locales en matière de gestion et d'organisation d'événements.

En outre, cet accord contribuera à la promotion de la marque touristique nationale « Rhythms of Angola », une stratégie qui vise à renforcer l'identité du pays sur la scène internationale, avec l'accent sur sa diversité culturelle, son authenticité et son potentiel comme destination d'affaires et de loisirs.

Le mémorandum d'accord renforce également la stratégie de diversification économique de l'Angola, basée sur le tourisme entrepreneurial, comme l'un des secteurs émergents de l'économie nationale.